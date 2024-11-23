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Абхазский народ положительно относится к РФ благодаря ее президенту Владимиру Путину, рассказал РБК лидер оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба.
«Здесь отношение к России формируется через призму отношения персонально к Владимиру Владимировичу Путину», — прокомментировал оппозиционер.Ардзинба добавил, что российская сторона продолжает материально поддерживать Абхазию, а граждане республики благодарны Москве. Собеседник подчеркнул, что в Абхазии отсутствуют антироссийские настроения.
Также Ардзинба пояснил, что предложенная прежней властью инвестиционная модель никогда не приживется в стране, ведь она рассчитана на бедные государства, где ресурсы находятся в руках узкой группы людей.
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