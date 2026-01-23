Переговоры Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа завершились
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом завершилась. Она продлилась в Кремле более трёх с половиной часов, передает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что переговоры начались поздно вечером 22 января. Сторону РФ также представляли помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Со стороны США в беседе приняли участие основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
После завершения встречи американская делегация покинула Кремль. Согласно материалу, она направилась в аэропорт для вылета в Объединённые Арабские Эмираты. Там запланированы трёхсторонние переговоры с участием США, Украины и России.
