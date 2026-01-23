Переговоры Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа завершились

23 января 2026, 03:58

Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершились, они продлились более 3,5 часов

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (Фото: www.kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом завершилась. Она продлилась в Кремле более трёх с половиной часов, передает Telegram-канал SHOT.