Pronews: Афины могут передать Киеву ЗРК Patriot под гарантии и за деньги США

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Греция, возможно, передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3 в случае предоставления Соединенными Штатами финансовой компенсации и гарантий того, что Турция не нападет на Грецию. Об этом информирует греческий портал Pronews.
По данным издания, речь идет об отправке одной батареи, после чего, возможно, будет передана и вторая. Источники в правительстве отмечают, что США на весь период передачи ЗРК Patriot предоставили «гарантии» безопасности Греции от угрозы со стороны Турции, не поясняя, что имеется в виду.
Сообщается, что Штаты предоставят замену ЗРК Patriot, если батареи будут уничтожены. Кроме того, Греция получит деньги из пакета в 61 миллиард долларов, который будет передан Киеву.
Ранее сообщалось, что в Греции состоялись акции протеста против военных планов США, НАТО и Евросоюза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Сообщается, что Штаты предоставят замену ЗРК Patriot, если батареи будут уничтожены. Кроме того, Греция получит деньги из пакета в 61 миллиард долларов, который будет передан Киеву.
Ранее сообщалось, что в Греции состоялись акции протеста против военных планов США, НАТО и Евросоюза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак