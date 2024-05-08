Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО

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Греция не собирается передавать зенитные ракетные комплексы С-300 или Patriot Украине, так как они являются неотъемлемой частью обороны страны, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью порталу protothema.gr.
Он подчеркнул, что Украина должна остаться на плаву, чтобы не допустить наступления "российской угрозы", которая может стать ближе к Европе в случае поражения украинской стороны. Греция продолжает поддерживать Украину, предоставляя ей излишки материалов без угрозы для собственной обороноспособности.
Мицотакис пояснил, что батарея Patriot находится в Саудовской Аравии по геополитическим причинам, а не для передачи ее Украине, так как Греция стремится поддерживать свое присутствие в регионе. Мицотакис заключил, что для Греции нет необходимости обсуждать передачу Украине батареи Patriot или С-300.
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Артем Кузьмин