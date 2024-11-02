В Греции ответили на призывы «начать войну» с Турцией

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис счёл неприемлемыми призывы ряда политиков «начать войну» с Турцией. Об этом он заявил в интервью телеканалу Skai в субботу.
Политик прокомментировал предстоящий 8 ноября визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Афины, а также его будущие переговоры с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом. Премьер страны подчеркнул, что Афины не отступили от своих национальных позиций.
По словам Мицотакиса, отношения между греками и турками хорошие, однако иногда поступают антитурецкие воинственные речи и призывы начать войну с Турцией. Такие заявления звучали неоднократно, в том числе в парламенте, однако эти идеи неприемлемы.
Политик подчеркнул, что сейчас Греция сильна, как никогда. За последние годы страна выросла в геополитическом, оборонительном и экономическом плане, поэтому её власти готовы мирно взаимодействовать с соседними государствами.
В заключение Мицотакис добавил, что хочет иметь хорошие отношения с Турцией.
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По словам Мицотакиса, отношения между греками и турками хорошие, однако иногда поступают антитурецкие воинственные речи и призывы начать войну с Турцией. Такие заявления звучали неоднократно, в том числе в парламенте, однако эти идеи неприемлемы.
Политик подчеркнул, что сейчас Греция сильна, как никогда. За последние годы страна выросла в геополитическом, оборонительном и экономическом плане, поэтому её власти готовы мирно взаимодействовать с соседними государствами.
В заключение Мицотакис добавил, что хочет иметь хорошие отношения с Турцией.
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Анастасия Чинкова