В американских соцсетях «хоронят» Дональда Трампа

30 августа 2025, 15:04

На фоне молчания Трампа в соцсетях набирает обороты конспирологическая теория

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В социальной сети X (ранее Twitter) набрала популярность конспирологическая теория о вероятной смерти президента США Дональда Трампа. Хештег «Trump is dead» вышел в тренды платформы.