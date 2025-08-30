Достижения.рф

В американских соцсетях «хоронят» Дональда Трампа

На фоне молчания Трампа в соцсетях набирает обороты конспирологическая теория
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В социальной сети X (ранее Twitter) набрала популярность конспирологическая теория о вероятной смерти президента США Дональда Трампа. Хештег «Trump is dead» вышел в тренды платформы.



Сторонники данной теории в качестве аргументов приводят отсутствие у Трампа публичных выступлений в последние дни, а также синяк на его руке, замеченный ранее. Кроме того, они упоминают рост числа заказов еды в районе Пентагона, который некоторые связывают с началом кризисных ситуаций.

Теория получила дополнительный импульс после заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности принять на себя обязанности главы государства в случае необходимости. При этом официальных подтверждений или комментариев от представителей власти на этот счет не поступало.

В то время как многие пользователи обсуждают теорию в шутливом ключе, она продолжает активно распространяться в соцсетях.

Ольга Щелокова

