В американских соцсетях «хоронят» Дональда Трампа
В социальной сети X (ранее Twitter) набрала популярность конспирологическая теория о вероятной смерти президента США Дональда Трампа. Хештег «Trump is dead» вышел в тренды платформы.
Сторонники данной теории в качестве аргументов приводят отсутствие у Трампа публичных выступлений в последние дни, а также синяк на его руке, замеченный ранее. Кроме того, они упоминают рост числа заказов еды в районе Пентагона, который некоторые связывают с началом кризисных ситуаций.
Теория получила дополнительный импульс после заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности принять на себя обязанности главы государства в случае необходимости. При этом официальных подтверждений или комментариев от представителей власти на этот счет не поступало.
В то время как многие пользователи обсуждают теорию в шутливом ключе, она продолжает активно распространяться в соцсетях.
Читайте также: