Александр Сладков объяснил жестокость убийства Парубия «показательной расправой»
Военкор Сладков высказался о расправе над «первым врагом Украины»
Во Львове был застрелен бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, который выразил своё мнение по поводу случившегося.
В своём сообщении Сладков охарактеризовал погибшего как одного из идеологов событий на Майдане и политика, который, по его словам, отдавал приказы о направлении войск в Донбасс.
«Итог: убит первый враг Украины, который вверг эту страну в гигантскую трагедию, остались и следующие авторы. Мятеж сдаёт назад», — написал Александр.Журналист выразил мнение, что это убийство может быть связано с «ненавистью» или являться «показательной расправой», обратив внимание на то, что в политика было произведено восемь выстрелов.
На данный момент официальные украинские власти не комментируют данную публикацию. Правоохранительные органы Украины расследуют обстоятельства произошедшего убийства.