Александр Сладков объяснил жестокость убийства Парубия «показательной расправой»

30 августа 2025, 14:04

Военкор Сладков высказался о расправе над «первым врагом Украины»

Андрей Парубий (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Во Львове был застрелен бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, который выразил своё мнение по ​поводу случившегося.





В своём сообщении Сладков охарактеризовал погибшего как одного из идеологов событий на Майдане и политика, который, по его словам, отдавал приказы о направлении войск в Донбасс.

«Итог: убит первый враг Украины, который вверг эту страну в гигантскую трагедию, остались и следующие авторы. Мятеж сдаёт назад», — написал Александр.