Варшава пересматривает подход к Украине на фоне внутренних противоречий
Разногласия между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском создают напряженность в правительстве, что, по мнению аналитиков, потенциально может отразиться на внешнеполитическом курсе страны, включая отношения с Украиной. Об этом сообщает издание Financial Times.
Текущая ситуация порождает неопределённость относительно дальнейшей поддержки Киева. Напряжение усилилось на фоне дипломатических контактов, в частности, после того, как президент США Дональд Трамп пообщался с Навроцким, минуя Туска, который традиционно курирует переговоры с украинской стороной.
Эксперты, в частности политолог Моника Сус из Польской академии наук, отмечают, что вместо чёткого распределения внешнеполитических ролей между институтами власти наблюдается их противостояние. По её словам, это вызывает обеспокоенность относительно последовательности польской внешней политики.
На данном этапе Польша уже отвернулась от Украины и сократила соцвыплаты украинским беженцам.
