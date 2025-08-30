Варшава пересматривает подход к Украине на фоне внутренних противоречий

30 августа 2025, 14:52

Внутриполитический кризис в Польше ставит под удар отношения с Украиной

Фото: Istock/BigNazik

Разногласия между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском создают напряженность в правительстве, что, по мнению аналитиков, потенциально может отразиться на внешнеполитическом курсе страны, включая отношения с Украиной. Об этом сообщает издание Financial Times.