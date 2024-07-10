МО РФ: истребитель МиГ-31 пресек нарушение границы норвежским самолетом

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Согласно сообщению, в среду, 10 июля, над акваторией Баренцева моря зафиксировали приближающийся к российской границе самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.
Уточняется, что как только российский истребитель приблизился, иностранный самолет сразу развернулся. Тогда российский самолёт успешно вернулся на аэродром базирования.
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«В целях недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что как только российский истребитель приблизился, иностранный самолет сразу развернулся. Тогда российский самолёт успешно вернулся на аэродром базирования.
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Элина Позднякова