Путину доложили, почему в Курской области сложно определить местоположение противника

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе нет чёткой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника. Об этом информирует РИА Новости.
«Для нас проблема это, учитывая, что там нет чёткой линии фронта, это понимание, где находятся боевые части», — доложил он.
ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.
До этого глава государства заявил, что оценка действий ВСУ в Курской области будет обязательно дана, но позже, поскольку в настоящее время важнее выбить противника. После этого необходимо обеспечить надёжное прикрытие российского-украинской границы. Помимо этого, российский лидер сообщил, что главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа.
Ранее Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что потери украинских войск за минувшие сутки составили более 200 солдат и 30-ти единиц военной техники на Курском направлении.
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Дарья Осипова