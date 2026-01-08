В AN действия США по отношению к танкеру под флагом РФ назвали грабежом
Американская береговая охрана захватила танкер «Маринера», идущий под российским флагом. Силовики преследовали судно от Венесуэлы и смогли подняться на борт лишь со второй попытки. Связь с танкером была потеряна около 15:00 вчера; последнее сообщение поступило в момент высадки военно-морских сил США на судно, находившееся за пределами территориальных вод любого государства.
Танкер «Маринера» ранее, в 2024 году (тогда назывался «Белла-1»), попал в европейский список «российского теневого флота». При этом суда в этот список попадали произвольно и не всегда имели отношение к перевозкам грузов из России. Министерство транспорта РФ заявило о нарушении Конвенции ООН и квалифицировало действия США как захват танкера.
Читатели «Аргументов недели» отметили привычку американской стороны к агрессивным действиям и призывают к объединению мировых сил для противодействия. По мнению комментаторов, США реагируют только на силу и считают законными лишь действия тех, кто способен себя защитить.
