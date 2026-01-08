В AN действия США по отношению к танкеру под флагом РФ назвали грабежом

08 января 2026, 14:24

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Американская береговая охрана захватила танкер «Маринера», идущий под российским флагом. Силовики преследовали судно от Венесуэлы и смогли подняться на борт лишь со второй попытки. Связь с танкером была потеряна около 15:00 вчера; последнее сообщение поступило в момент высадки военно-морских сил США на судно, находившееся за пределами территориальных вод любого государства.