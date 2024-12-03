В Анголе запретили похороны и торговлю из-за приезда Байдена

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В ангольской провинции Бенгела власти отменили проведение похорон и уличную торговлю перед приездом президента США Джо Байдена. Об этом сообщает местная газета O Novo Jornal.
Байден прибыл с визитом в Анголу 2 декабря. Президент планирует посетить город провинции Лобиту, где уже перекрыты несколько дорог. Стоит отметить, что через Лобиту проходят железнодорожные пути, связывающие порт с районами добычи меди в Замбии и Демократической Республике Конго. Реформа железнодорожной инфраструктуры Анголы за счет американский инвестиций был в повестке двусторонней встречи между Байденом и лидером африканского государства Жоау Лоуренсу.
В издании отметили большое число американских военных в столице Анголы. Также в небе были обнаружены самолеты ВВС США. Чтобы граждане Анголы смогли следить за визитом Байдена в страну, в столичной провинции 3-4 декабря были объявлены выходными днями.
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Иван Мусатов