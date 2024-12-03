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В Анголе запретили похороны и торговлю из-за приезда Байдена

O Novo Jornal: в Анголе отменили похороны и торговлю из-за визита Байдена
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В ангольской провинции Бенгела власти отменили проведение похорон и уличную торговлю перед приездом президента США Джо Байдена. Об этом сообщает местная газета O Novo Jornal.


Байден прибыл с визитом в Анголу 2 декабря. Президент планирует посетить город провинции Лобиту, где уже перекрыты несколько дорог. Стоит отметить, что через Лобиту проходят железнодорожные пути, связывающие порт с районами добычи меди в Замбии и Демократической Республике Конго. Реформа железнодорожной инфраструктуры Анголы за счет американский инвестиций был в повестке двусторонней встречи между Байденом и лидером африканского государства Жоау Лоуренсу.

В издании отметили большое число американских военных в столице Анголы. Также в небе были обнаружены самолеты ВВС США. Чтобы граждане Анголы смогли следить за визитом Байдена в страну, в столичной провинции 3-4 декабря были объявлены выходными днями.

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#байден
Раскрыта тайна происхождения названия «Орешник»
03 декабря 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров сообщил, кто придумал название новой российской ракеты «Орешник». Он сказал, что это сделали «специально обученные люди», но конкретных имён не назвал.
Об этом первый вице-премьер заявил в интервью журналисту Александру Юнашеву, правда, отвечал на вопрос о названии ракеты политик с улыбкой. Ранее высказывалась версия, что название было придумано ракетчиками из-за того, что на Руси в древности для того, чтобы приготовить розги для телесных наказаний, часто использовали иву, берёзу или как раз орешник.

21 ноября этого года Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «ЮжМаш» в городе Днепропетровске. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково — за 11 минут.

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#россия
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#интервью
#ракеты
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На Западе рассказали, что ждёт США и НАТО во время переговоров с Россией
Военный аналитик Шрайвер: США и НАТО придется смириться с условиями России
03 декабря 2024, 17:43

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальных сетях выразил мнение, что в случае переговоров по Украине США и НАТО столкнутся с непреклонной позицией России. Он объяснил, почему Москва не будет готова идти на уступки, а Западу останется только смириться с этим.
«Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США или НАТО с условиями, которые диктует Россия», — подчеркнул аналитик.
Шрайвер также подчеркнул, что в ходе конфликта страдают прежде всего украинские граждане, в то время как Соединенные Штаты и НАТО позорятся, а Россия, наоборот, становится сильнее.

Российский МИД заявляет, что Москва готова к диалогу с НАТО, но на условии прекращения милитаризации Европы. Таким образом, Запад окажется перед выбором: либо принять требования России, либо продолжать конфликт, который, как считает Шрайвер, обречён на провал.

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#россия
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#мид
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#запад
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Посол Келин заявил о продолжающихся дипломатических отношениях РФ и Британии
03 декабря 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Дипломатические отношения между Россией и Великобританией продолжаются, несмотря на сложную, «состязательную» обстановку. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В интервью телеканалу RT он сказал, что не стал бы называть нынешнюю обстановку враждебной. Дипломат охарактеризовал её как сложную, «состязательную».

«В Москве работает британское посольство, российские дипломаты продолжают посещать МИД Великобритании. Дипломатические отношения продолжаются даже сейчас», — сказал посол.

Келин также отметил, что применение Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» произвело глубокое впечатление на британское общество, несмотря на заявления официального Лондона, пытающегося посылать некие «успокаивающие» сигналы. Тем не менее, это не сработало: СМИ и эксперты начали публиковать тревожные сведения.

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#посольство
#рф
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В Японии умер кот — подарок Путина губернатору префектуры Акита
03 декабря 2024, 16:54

Фото: istockphoto/Iuliia Alekseeva

Кот по имени Мир, которого президент РФ Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, умер. Причиной смерти животного стала болезнь.
Губернатор известен как большой любитель кошачьего племени, напоминает ТАСС. В 2013 году российский лидер отправил ему кота в качестве ответного подарка за собаку породы акита-ину, которую Сатакэ презентовал Путину в знак благодарности за помощь российской стороны после разрушительного землетрясения в Японии в 2011 году.

Кот Мир прожил в семье губернатора 12 лет. Каждый год на сайте префектуры публиковался подробный видеоотчёт о жизни животного. Последний из них датирован 21 февраля этого года. По словам Сатакэ, Мир был сильным и весёлым, отличался спокойным характером. Он собирается собрать специальную пресс-конференцию по этому печальному поводу.

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#япония
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Южная Корея вводит военное положение
03 декабря 2024, 16:52

Фото: iStock/ HStocks

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране, сообщило агентство Ренхап.
Юн Сок Ёль ночью провёл срочное совещание в своём офисе и после него объявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

Ранее украинская делегация во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым обратилась к Сеулу с просьбой продать Киеву оружие, но власти Южной Кореи отреагировали на это без особого энтузиазма.

27 ноября Рустем Умеров провёл встречу с президентом Юн Сок Ёлем и министром обороны Ким Ён Хёном. В ходе подготовки повестки визита оказалось, что Киев захотел купить оружие, а не получить его от Сеула бесплатно.

Украина хотела приобрести зенитные ракетные комплексы «Чхонгун», метательные заряды для снарядов калибра 155 мм и радиолокационные станции для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы.

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#оружие
#совещание
#южная корея
#импичмент
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Стали известны причины отказа Киева от альтернатив членству в НАТО
Политолог Коньков: Киев отказывается от альтернатив НАТО ради сохранения власти
03 декабря 2024, 16:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев отказывается от альтернатив членству в НАТО вопреки незаинтересованности альянса только ради сохранения власти. Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков. По его мнению, торг — единственная возможность украинской власти продолжать существовать, учитывая ее нелегитимность.
«Для текущего украинского руководства торг — это единственная опция, чтобы продолжать свое существование в условиях нелегитимности, постоянных проблем, которые они, безусловно, испытывают на поле боя, постоянного военного давления. <...> НАТО — не благотворительная организация, это Североатлантический альянс, где под ведущей ролью США формируется в том числе ядерный зонтик, зонтик безопасности над всеми государствами–членами блока», — пояснил он в беседе с «Известиями».
Незадолго до этого МИД Украины заявило, что Киев отказывается от любых альтернатив вступлению в НАТО. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, украинская сторона будет против любых гарантий безопасности, кроме полноправного членства в НАТО.

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#сша
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#нато
#киев
#рф
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На Украине активно формируются альянсы против Зеленского
«Страна.ua»: на Украине создаются альянсы против Зеленского
03 декабря 2024, 16:29

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

На Украине стартовало создание альянсов и медиа-компаний для смены власти в стране. Этим поделились в «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.
«Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти», — говорится в сообщении.

В публикации указывается на общее настроение оппозиционных кругов в создании интриг против президента Украины Владимира Зеленского. К тому же люди приближенные к власти начали искать выходы на близкое окружение избранного президента США Дональда Трампа. К примеру, отправленных в СИЗО олигарх Игорь Коломойский* выступил с прямым обвинением к Зеленскому. Самого же бизнесмена заподозрили в связях с одним из близких соратников Трампа — Борисом Эпштейном.

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#сша
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#украина
#владимир зеленский
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Глава СПЧ Фадеев призвал не торопиться запрещать религиозную одежду в школах
03 декабря 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Ridofranz

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал не торопиться с введением запрета на ношение религиозной одежды в учебных заведениях. Ранее такое решение было принято во Владимирской области.
Этот запрет подвергли критике, в частности, власти Чечни, напоминает РБК. Советник президента и глава СПЧ считает запрет на ношение хиджабов и никабов в школах и вузах преждевременным.

«Если во Владимире получится, это его дело. В конце концов, это компетенция региональной власти, но пример Владимира немедленно переносить на другие регионы было бы опрометчиво», — сказал Фадеев.

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Чечни Салах Межиев раскритиковал решение властей Владимирской области. По его мнению, этот запрет нарушает положения Конституции и подрывает стабильность в обществе. Также негодование муфтия вызвал тот факт, что запрет касается только религиозной одежды людей, исповедующих ислам.

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#муфтий
#одежда
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Депутат ГД Журова выразила надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
03 декабря 2024, 15:19

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что отказ Абхазии от ратификации соглашения об инвестициях с Россией не ухудшит отношения с этой страной. Ее слова передает «Лента.ру».
«Мы знаем, какие волнения на этой почве были в Абхазии. Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят. В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения», — сказала Журова.

Она добавила, что при любом раскладе волнений нужно избежать. По ее словам, у России есть соглашения о защите инвестиций с другими странами, которые выгодны обеим сторонам, однако правительству Абхазии не удалось убедить в этом свой народ, отметила Журова.

Депутат также выразила надежду на то, что отношения между Россией и Абхазией не испортятся, а достигнутые соглашения не повлияют на поддержку этой страны.

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