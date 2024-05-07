Суд вынес приговор Антонине Мартыновой за покушение на убийство дочери

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Новгородский областной суд вынес приговор жене главного редактора «Новой газеты – Европа»* Антонине Мартыновой, которая обвиняется в покушении на убийство дочери 17 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.
В апреле текущего года было возобновлено рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летней Антонины Мартыновой, которая с июля 2008 года находится в федеральном розыске после вердикта присяжных, которые признали её виновной в покушении на убийство двухлетней дочери. В конце марта этого года Мартынова была задержала в Ставропольском крае, где она скрывалась с этой самой дочерью, которой сейчас уже 19 лет.
В результате судья Алексей Становский озвучил приговор в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Отмечается, что следствие опиралось на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что в феврале 2007 года видел как Мартынова сбросила ребёнка с лестничного пролёта. Девочка выжила, но получила травму головы и перелом челюсти. Сама Мартынова вину не признаёт и утверждает, что это был несчастный случай. Самого свидетеля повторно опросить невозможно, поскольку он скончался.
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*организация, признанная нежелательной в России
В результате судья Алексей Становский озвучил приговор в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Отмечается, что следствие опиралось на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что в феврале 2007 года видел как Мартынова сбросила ребёнка с лестничного пролёта. Девочка выжила, но получила травму головы и перелом челюсти. Сама Мартынова вину не признаёт и утверждает, что это был несчастный случай. Самого свидетеля повторно опросить невозможно, поскольку он скончался.
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*организация, признанная нежелательной в России
Анастасия Чинкова