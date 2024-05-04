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В Аргентине назвали клеветой слова испанского министра о приёме «веществ» Милеем

04 мая 2024, 09:24
Фото: istockphoto/HStocks

Фото: istockphoto/HStocks

Аргентина отвергла «клеветнические и оскорбительные» высказывания министра транспорта Испании Оскара Пуэнте в адрес президента Хавьера Милея. Ранее испанский министр предположил, что тот находится под влиянием определённых веществ.


Кроме того, Пуэнте назвал аргентинского президента «очень плохим человеком». Канцлер главы государства в ответ на это написал в социальной сети X (бывший Twitter), что у испанских властей есть более важные проблемы, чем «клеветнические» высказывания в адрес Милея. Например, обвинения в коррупции, выдвинутые против жены премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Ранее министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, обращаясь к молодым людям, посоветовал им оставаться самими собой, добавив, что есть много очень плохих людей, которые, оставаясь собой, достигли вершины. В качестве примеров он привёл экс-президента США Дональда Трампа и президента Аргентины Хавьера Милей. Пуэнте добавил, что, слушая выступление Милея, не мог понять, говорит он после приёма каких-то «веществ» или до сих пор находится под их влиянием.

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«Трибуналу быть»: Сенатор Кастюкевич указал на судьбу Макрона
Кастюкевич: Слова Макрона о вводе войск на Украину — это игра в бисер
04 мая 2024, 09:34

Фото: Официальный сайт Кремля

Слова французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину — это игра в бисер, об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью для РИА Новости.
В интервью для британского издания Economist Макрон заявил, что не исключает ввода войск на Украину, если российской армии удастся прорвать оборону ВСУ и зайти слишком далеко. Он также отметил, что некоторые западные коллеги якобы согласились с его решением.

«Для Макрона подобные заявления — игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО», — считает Кастюкевич.

Сенатор подчеркнул, что те, кто оправдывает действия фашистов и собирается помочь им в осуществлении преступлений, рано или поздно окажутся вместе с ними на скамье подсудимых. «Трибуналу быть», — заключил Кастюкевич.

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#украина
#всу
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«Бесперспективно»: В Белоруссии поставили крест на швейцарском саммите по Украине
МИД Белоруссии: Саммит по Украине в Швейцарии бесперспективен без участия РФ
04 мая 2024, 08:58

Фото: iStock/william87

Мирный саммит Швейцарии по Украине без участия России не имеет никакого смысла, с таким заявлением выступил глава белорусского МИД Сергей Алейник в интервью для РИА Новости.
«Я бы отметил бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях звучали из Швейцарии по созыву мирного саммита, мирной конференции по Украине без участия России», — прокомментировал ситуацию Алейник.

По его словам, Белоруссия также не получала приглашения на Швейцарский саммит. Алейник убеждён, что любые обсуждения вопросов европейской безопасности не имеют никакого смысла без участия в них Москвы и Минска.

Напомним, ранее Швейцария разблокировала более 318 миллионов долларов российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#белоруссия
#россия
#саммит
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Посол Антонов объяснил заявления США о причастности России к кибератакам
Посол Антонов связал заявления США о причастности РФ к кибератакам с выборами
04 мая 2024, 07:25

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Утверждения госдепартамента США о причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе — лживая пропаганда. Подобная активность в Соединённых Штатах будет только усиливаться по мере приближения президентских выборов.
Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Накануне американский госдепартамент, вслед за Германией, приписал серию хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной с российскими спецслужбами, в частности, с Главным управлением разведки (ГУР). Российский дипломат отметил, что это является очередным свидетельством непреодолимого желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, Антонов подчеркнул, что РФ неоднократно призывала американцев в случае возникновения каких-либо подозрений обращаться по официальным каналам с предоставлением соответствующих фактов и доказательств, а не заниматься «мегафонной дипломатией». Российский посол предположил, что с приближением выборов подобные инсинуации будут учащаться, чтобы отвлечь американских избирателей от насущных внутренних проблем.

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#дипломат
#рф
#антонов
#сша
#хакер
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Алжир запросил проведение закрытого заседания Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе
Алжир запросил на 7 мая заседание СБ ООН по массовым захоронениям в Газе
04 мая 2024, 06:12

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Алжир запросил проведение yf вторник, 7 мая, заседание Совета Безопасности ООН по вопросу массовых захоронений в секторе Газа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Совета Безопасности.
Уточняется, что консультации по этому вопросу будут закрыты для общественности.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование по факту обнаружения массовых захоронений в секторе Газа.

В конце апреля стало известно, что в массовом захоронении на территории медицинского учреждения Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа были обнаружены тела не менее 180 человек. В массовом захоронении, созданном израильской армией, были найдены тела мужчин, женщин и детей.

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#израиль
#сектор газа
#оон
#заседание
#россия
#василий небензя
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В Киеве рассказали о «катастрофических» последствиях прекращения западной помощи
Депутат Дубинский: без помощи Запада Киеву грозят катастрофические последствия
04 мая 2024, 05:49

Фото: iStock/JARAMA

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, задержанный по подозрению в государственной измене, заявил на своем Telegram-канале, что Украина исчерпала свой запас прочности.
Обратив внимание на статью Associated Press, Дубинский отметил, что украинские военные и власти сообщают о проблемах в строительстве оборонительных укреплений из-за отсутствия необходимого оборудования и бюрократических сложностей. Дубинский также задался вопросом, стоит ли Соединенным Штатам обращать внимание на эту ситуацию.

Депутат поинтересовался, «о чем вообще думали на ставке главкомверха в 22-м и 23-м годах». Он напомнил, что вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила об отсутствии у Киева плана «Б» без помощи США. По словам Дубинского, без поддержки Запада Украине грозят катастрофические последствия.

«А я скажу больше: мы исчерпали за октябрь 2023 – апрель 2024 тот запас прочности, который у нас без этой помощи вообще был. То есть прекращение и задержка в поставках могут иметь катастрофические последствия. И русские, к сожалению, это тоже понимают», – отметил он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель заявил, что без помощи Запада конфликт на Украине закончится через две недели

. «Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться, и война закончится», – заявил он.

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#сша
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#поставки
#евросоюз
#жозеп боррель
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Стало известно, когда Украина получит первые доходы от российских активов
04 мая 2024, 05:26

Европейский союз может перечислить Украине первые доходы от замороженных российских активов до конца года, заявила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова, сообщает ТАСС.
«Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты, то есть не саму сумму (активов), а то, что эти деньги зарабатывают. Это около трех миллиардов евро, такая оценка сейчас», – сказала она, выразив надежду, что эти деньги будут переданы Украине до конца 2024 года.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что заблокированные Западом российские активы приносят около 10 миллиардов долларов в год.

При этом эксперт подчеркнул, что полная конфискация российских активов может спровоцировать зеркальные действия со стороны российских властей и привести к национализации активов, принадлежащих представителям недружественных государств. Осадчий пояснил, что по этой причине против такой идеи категорически выступают лоббисты, ведущие бизнес в Российской Федерации.

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#россия
#украина
#евросоюз
#ес
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Politico: США боятся отправлять Киеву БПЛА MQ-9 Reaper, так как их могут сбить
04 мая 2024, 04:40

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединенные Штаты не решаются отправить разведывательные и атакующие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper на Украину, опасаясь, что они будут сбиты российскими войсками. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Утверждается, что эти беспилотники находятся в верхней части списка вооружений, запрошенных Киевом у Вашингтона. По словам источников, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят организовать серию военных операций летом и ищут способы найти вражеские цели в глубине линии фронта. Киев планирует использовать беспилотники только в разведывательных целях. Однако США опасаются, что если беспилотники будут уничтожены, они могут попасть в руки российской армии.

Ранее стало известно, дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область. Атака произошла в селе Малиновка, в 6 километрах от российско-украинской границы. Беспилотник влетел в один из домов и взорвался.

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#белгородская область
#россия
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На Украине высказались об «исчезновении» министра обороны в документах
04 мая 2024, 04:29

Фото: iStock/djedzura

С конца апреля документы Министерства обороны Украины подписывает заместитель министра Иван Гаврилюк. Министр Рустем Умеров находился в командировке, сообщает информационное агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
«Приказы министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе "временно исполняющего обязанности министра обороны"», – отмечается в публикации.

В то же время в министерстве обороны объявили, что Гаврилюк подписывает контракт как «временно исполняющий обязанности министра обороны Украины», поскольку министр Умеров находится в командировке. Однако в министерстве не сообщили, вернулся ли министр обороны Умеров к своим официальным обязанностям.

Ранее в украинских социальных сетях появилась информация о том, что приказ Министерства обороны от 27 апреля о внесении изменений в положение о военно-врачебных комиссиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подписан Гаврилюком, а не Умеровым.

Рустем Умеров был назначен министром обороны Украины в сентябре 2023 года. Его предшественник Алексей Резников занимал этот пост около двух лет.

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#министр
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Трамп составил план завершения конфликта на Украине
Telegraph: Трамп составил план завершения конфликта на Украине
04 мая 2024, 03:56

Бывший президент США Дональд Трамп составил подробный план мирного завершения конфликта на Украине, передает газета Telegraph.
По информации издания, Трамп не будет обнародовать этот план до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь. По словам источника, политик не будет говорить об этом плане «в кабельных телеканалах, потому что тогда теряется весь рычаг воздействия.

Информатор добавил, что во время предвыборной кампании Трамп будет довольствоваться заявлениями о прекращении кризиса. Таким образом он будет склонять американских избирателей в пользу мирного урегулирования на Украине.

В интервью Fox News в июле 2023 года Трамп пообещал прекратить конфликт на Украине в течение 24 часов, если победит на президентских выборах. Он неоднократно делал подобные заявления.

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#украина
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