В Аргентине назвали клеветой слова испанского министра о приёме «веществ» Милеем

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Аргентина отвергла «клеветнические и оскорбительные» высказывания министра транспорта Испании Оскара Пуэнте в адрес президента Хавьера Милея. Ранее испанский министр предположил, что тот находится под влиянием определённых веществ.
Кроме того, Пуэнте назвал аргентинского президента «очень плохим человеком». Канцлер главы государства в ответ на это написал в социальной сети X (бывший Twitter), что у испанских властей есть более важные проблемы, чем «клеветнические» высказывания в адрес Милея. Например, обвинения в коррупции, выдвинутые против жены премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Ранее министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, обращаясь к молодым людям, посоветовал им оставаться самими собой, добавив, что есть много очень плохих людей, которые, оставаясь собой, достигли вершины. В качестве примеров он привёл экс-президента США Дональда Трампа и президента Аргентины Хавьера Милей. Пуэнте добавил, что, слушая выступление Милея, не мог понять, говорит он после приёма каких-то «веществ» или до сих пор находится под их влиянием.
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Александр Бойцов