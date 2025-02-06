В Аргентине власти запретили смену пола детям и подросткам

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Правительство Аргентины приняло решение изменить закон и запретить в стране операции и терапию по смене пола для детей и подростков. Об этом рассказал представитель президента Мануэль Адорни.
«Правительство решило изменить закон о гендерной идентичности и запретить терапию и операции по адаптации тела у несовершеннолетних», — заявил Адорни.
На сегодняшний день в Аргентине действует разрешение на прохождение терапии и операций для адаптации тела к полу, с которым ассоциирует себя человек. При этом соответствующий закон распространяется и на людей до 18 лет. Теперь власти ограничат разрешение и запретят изменять тело подобным образом несовершеннолетним. В дальнейшем для смены пола будет требоваться разрешение родителей.
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Иван Мусатов