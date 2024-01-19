В Армении хотят написать новую конституцию

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что государство нуждается в новой конституции. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.
По его словам, Армения нуждается не во внесении правок в конституцию, а в абсолютно новом государственном документе.
Пашинян отметил, что стране нужна такая конституция, которая позволит сделать её более жизнеспособной и конкурентной в изменившихся геополитических и религиозных условиях.
Он также добавил, что видит в Армении парламентскую модель управления, поскольку при нынешней невозможно внести какие-либо изменения.
В заключение премьер подчеркнул, что новая конституция будет принята народом Армении, исходя из результатов голосования, что крайне важно с точки зрения легитимности.
Также Пашинян призвал Минюст готовиться к такой работе уже в ближайшее время.
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Пашинян отметил, что стране нужна такая конституция, которая позволит сделать её более жизнеспособной и конкурентной в изменившихся геополитических и религиозных условиях.
В заключение премьер подчеркнул, что новая конституция будет принята народом Армении, исходя из результатов голосования, что крайне важно с точки зрения легитимности.
Также Пашинян призвал Минюст готовиться к такой работе уже в ближайшее время.
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Анастасия Чинкова