В Армении потребовали вывода российских пограничников из аэропорта в Ереване

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Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц и покинуть его территорию. Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
На брифинге для журналистов он уточнил, что сам не участвовал в обсуждении, но считает, что было бы правильно, если бы пограничники оттуда ушли. По словам главы армянского парламента, в результате действий сотрудников ФСБ границы республики зачастую не укреплялись, а «становились более уязвимыми».
Он также добавил, что совсем не уверен, что российские пограничники защитят границы Армении.
Ранее появлялись сообщения о том, что власти Еревана уже приняли соответствующее решение о прекращении действий сотрудников погранслужбы ФСБ России на территории аэропорта Звартноц. Размещение российских пограничников в ереванском аэропорту регламентировано не межправительственным соглашением, а документом, подписанным Службой национальной безопасности Армении и ФСБ России.
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«Они приехали в Нагорный Карабах и что сделали? Они пришли, чтобы вывести армянский народ из Нагорного Карабаха», — заявил Симонян.
Ранее появлялись сообщения о том, что власти Еревана уже приняли соответствующее решение о прекращении действий сотрудников погранслужбы ФСБ России на территории аэропорта Звартноц. Размещение российских пограничников в ереванском аэропорту регламентировано не межправительственным соглашением, а документом, подписанным Службой национальной безопасности Армении и ФСБ России.
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Александр Бойцов