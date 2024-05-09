В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна

Фото: сайт Кремля
Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна закончились в Кремле. Встреча заняла чуть больше часа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к переговорам.
Главы государства провели двустороннюю встречу после юбилейного саммита ЕАЭС и неформального обеда от имени российского президента в честь лидеров стран СНГ и президента Кубы.
В начале встречи Путин предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе безопасность в регионе.
В настоящее время глава государства беседует с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Ранее Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Журналист Сафронов назвал истинную задачу США на Украине
«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником
Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России
В начале встречи Путин предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе безопасность в регионе.
В настоящее время глава государства беседует с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Ранее Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Журналист Сафронов назвал истинную задачу США на Украине
«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником
Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России
Алина Юрчак