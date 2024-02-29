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В Армении заявили о готовности вступить в Евросоюз

Спикер НС Армении Симонян: страна готова вступить в Евросоюз
29 февраля 2024, 17:20
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Армения готова вступить в Евросоюз, поскольку уровень её демократии выше, чем у некоторых стран в объединении. Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в ходе брифинга в парламенте.
По его словам, страна уже сейчас готова получить статус кандидата на членство в Евросоюзе. Однако он призвал не спешить, не делать резких шагов, а как следует обдумать это решение.

Симонян добавил, что власти Армении будут исходить из того, какая политика обеспечит для республики наивысший уровень нацбезопасности.


Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о выходе страны из ОБСЕ. В настоящее время членство в организации заморожено.

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#армения
#евросоюз
#кандидаты
#политика
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В Госдуме высказались о затратах на реализацию поручений Путина
Депутат Чепа: средства на реализацию задач Путина «есть откуда брать»
29 февраля 2024, 17:46

Фото: iStock/User10095428_393

Реализация всех поручений, данных президентом России Владимиром Путиным на послании Федеральному собранию, станет серьёзной нагрузкой на государственный бюджет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
Он подчеркнул, что придётся внести поправки в бюджет, поскольку на него ляжет большая нагрузка. Также речь шла о долгосрочном бюджете, который, по словам Чепы необходимо просчитывать как минимум на шесть лет вперёд.

Чепа уточнил, что задачи, поставленные Путиным, рассчитаны не на этот год, а сразу на несколько лет вперёд.

Депутат также отметил важность поиска дополнительных возможностей для увеличения доходной части бюджета, что позволит реализовать все поручения в довольно краткие сроки.

В заключение Чепа подчеркнул, что средства на реализацию всех этих задач есть откуда брать, поскольку Россия – «богатейшая стран», но «просто надо работать».

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#госдума
#владимир путин
#президент
#поручение
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Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
29 февраля 2024, 17:05

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Венгрия выступила против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомисии, поскольку принятые её решения влекут за собой ухудшение ситуации в Евросоюзе. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что в Будапеште желают, чтобы вскоре после окончания срока действия её мандата, фон дер Ляйен больше не делала никаких заявлений и не принимала решений.

По словам Сийярто, решения политика повлияли на экономику и безопасность стран Евросоюза, а также создали проблемы во внешней политике.

Венгрия не первая страна, которая выступила против продления должностных обязанностей фон дер Ляйен. Первым с критикой выступил канцлер Германии Олаф Шольц, которого затем поддержал французский политик Флориан Филиппо.

Отмечается, что фаворитом на это место является исполняющий обязанности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, популярность которого стремительно растёт.

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#венгрия
#евросоюз
#политика
#пост
#олаф
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«Шкурные интересы»: Востоковед Онтиков объяснил, зачем Израилю нужно вторжение в Ливан
Востоковед Онтиков: Нетаньяху может вторгнуться в Ливан, чтобы удержать власть
29 февраля 2024, 17:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может начать вооружённый конфликт с Ливаном, чтобы попытаться удержать власть, об этом заявил востоковед Андрей Онтиков.
В интервью «Известиям» востоковед заявил, что палестино-израильский конфликт, который начался 7 октября 2023 года, хоть и причиняет неприятности Иерусалиму, в то же время удерживает Нетаньяху на посту правителя.

«Та операция, которая проводится в секторе Газа, не дает своих плодов. Если Нетаньяху останавливает свою операцию, то, соответственно, у него начинаются большие внутренние проблемы», — объяснил эксперт.

Онтиков считает, что израильский премьер может угодить за решётку, когда начнётся расследование атаки боевиков ХАМАС на участников музыкального фестиваля на юге Израиля. В этом случае единственное, что остаётся Нетаньяху — это поддерживать конфликт, полыхающий на Ближнем Востоке.

«Поэтому исключать войну с Ливаном, ну и конкретную наземную операцию нельзя. Развитие событий зависит от «шкурных интересов» Нетаньяху», — заключил востоковед.

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#израиль
#война
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Макрон открыто защищает нацизм, говоря об отправке сил на Украину, заявил Ортега
Ортега: Макрон объявляет об отправке сил на Украину для защиты нацизма
29 февраля 2024, 16:50

Фото: сайт Кремля

Европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
В среду, 28 февраля, Патрушев провёл в Манагуа встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Они обсудили вопросы сотрудничества стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока.

Ортега подчеркнул, что в настоящее время западные политики открыто признают, что ждут поддержки от американских войск для защиты нацизма на Украине.

Такое заявление сделал и президент Франции Эммануэль Макрон. Ортега напомнил, что именно французская армия убила огромное количество людей в Алжире и на других оккупированных ею территориях.

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#франция
#президент
#макрон
#нацизм
#защита
#украина
#конфликт
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Информаторы о выборах проводят встречи с подмосковными трудовыми коллективами
29 февраля 2024, 16:47

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Члены участковых избиркомов проводят встречи с трудовыми коллективами по всей Московской области в рамках информирования избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Одно из таких мероприятий состоялось в Подольском городском округе. Председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Гекова встретилась с сотрудниками филиала МАП №5 города Подольска Мострансавто.

Работникам филиала рассказали о сроках проведения предстоящего голосования, зарегистрированных кандидатах на пост президента России, порядке и сроках подачи заявления о голосовании по месту нахождения, возможности участия в дистанционном электронном голосовании и основаниях для голосования на дому.
«Очень много людей сейчас не имеют фактической привязки к месту регистрации. Большое число избирателей, имея в собственности жилые помещения, проживают в них без регистрации. Кто-то работает в другом регионе, кто-то планирует отпуск и будет отсутствовать по месту жительства в дни выборов. Получая информацию об альтернативных формах голосования, избиратели могут в полной мере реализовать активное избирательное право», – отметила Гекова.
Председатель ТИК ответила на вопросы избирателей и пригласила всех на выборы президента 15-17 марта.

Сейчас подмосковные информаторы проводят поквартирный обход избирателей. К работе привлечены более 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.

Жители области могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК». Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#подмосковье
#московская область
#информаторы
#избиратели
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Госдума уже приступила к реализации послания президента
Первый вице-спикер Жуков: Госдума уже приступила к реализации послания Путина
29 февраля 2024, 15:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума уже приступила к реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
Он подчеркнул, что для реализации всех поставленных президентом задач Госдума должна будет принять новые законы и внести поправки в бюджет. Работа по подготовке к этим мерам уже начата, отметил Жуков.

В четверг, 29 февраля, президент России Владимир Путин провёл ежегодное послание Федеральному собранию. В этом году оно длилось 2 часа 6 минут. Глава государства затронул наиболее важные темы, в числе которых зарплаты госслужащих, экономика страны, расселение аварийного жилья и социальная газификация.

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#госдума
#владимир путин
#президент
#социальная послание
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Всё перевернут: Политолог призвал готовиться к обвинениям с Запада после послания Путина
Политолог Бернардини предупредил о коверканьях послания Путина за границей
29 февраля 2024, 15:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Выступление продлилось чуть больше двух часов, что стало рекордом. Отдельное внимание глава государства уделил эскалации ядерного конфликта. По словам Путина, западное общество не прошло через тяжелые испытания и уже забыло, что такое война.
Политический обозреватель Марк Бернардини в эфире «Радио 1» отметил важность этих слов. По его мнению, они отразили всю суть выступления российского лидера.
«Коллективному Западу не надо собственные хотелки интерпретировать как сущность, действительность, потому что это плохо кончается. Все, кто пытался своими сапогами войти на русскую землю, обычно очень плохо кончали. Но всё дело в том, что сейчас другой уровень, новое вооружение, в том числе ядерное оружие. Так что фактически посыл был в том, что важно понимать, чем кончится для всего человечества, если на Россию наступит НАТО», — сказал эксперт.
По мнению политолога, за границей слова Владимира Путина могут «переврать». Однако им уже мало кто верит, подчеркнул Бернардини.
«Я абсолютно уверен, что как всегда всё переврут, как всегда вытащат из контекста какие-то определённые фразы. Окажется, что Путин чуть ли не объявляет войну Западу. Но проблема в том, что даже в лице их собственного народа им всё меньше верят», — заключил он.
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#оружие
#нато
#запад
#путин
#ядерное оружие
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Пушилин раскрыл, как относится к освобождению территорий ДНР
Пушилин оптимистично смотрит на процесс освобождения территорий ДНР
29 февраля 2024, 14:09

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оптимистично настроен на процесс освобождения территорий республики.
Он отметил, что опирается на те данные, которые предоставляют непосредственно ему и те, что официально озвучиваются министерством обороны России. Исходя из них, Пушилин доволен ходом освобождения территорий.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что населённый пункт Крынки полностью контролируется российскими военными, однако бойцы ВСУ всё ещё пытаются высадиться на одном из островов. Он также добавил, что территория вокруг Крынок также зачищена от украинских военных. Так, последняя попытка высадиться была осуществлена со стороны Чёрного моря. Однако ВС РФ сорвали эту попытку.

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#денис пушилин
#днр
#вс рф
#спецоперация
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В Аргентине планируют провести саммит в поддержку Украины
FT: Президент Аргентины Милей планирует провести саммит в поддержку Украины
29 февраля 2024, 13:58

Фото: iStock/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует провести саммит в поддержку Украины, в интервью для Financial Times.
«Милей сказал, что планирует организовать «саммит поддержки Латинской Америки» в отношении Украины позднее в этом году», — цитирует издание аргентинского лидера.

В FT отметили, что позиция Милея отличается от лидеров соседствующих Аргентине стран. Он отдаёт очевидное предпочтение странам, которые, как он сам заявляет, «защищают свободу». К таким государствам Милей причисляет Соединённые Штаты, Украину и Израиль.

Напомним, вчера российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов выразил разочарование в связи с заявлением, которое Аргентина выпустила ко второй годовщине старта спецоперации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аргентина
#украина
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