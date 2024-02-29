В Армении заявили о готовности вступить в Евросоюз

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Армения готова вступить в Евросоюз, поскольку уровень её демократии выше, чем у некоторых стран в объединении. Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в ходе брифинга в парламенте.
По его словам, страна уже сейчас готова получить статус кандидата на членство в Евросоюзе. Однако он призвал не спешить, не делать резких шагов, а как следует обдумать это решение.
Симонян добавил, что власти Армении будут исходить из того, какая политика обеспечит для республики наивысший уровень нацбезопасности.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о выходе страны из ОБСЕ. В настоящее время членство в организации заморожено.
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Симонян добавил, что власти Армении будут исходить из того, какая политика обеспечит для республики наивысший уровень нацбезопасности.
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Анастасия Чинкова