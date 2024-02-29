В Армении заявили о попытках насильно включить её в союз России и Белоруссии

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Армению пытались насильно включить в Союзное государство, но эту операцию удалось сорвать. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Национального собрания страны Ален Симонян.
Он подчеркнул, что Ереван очень обеспокоен, откуда по нему будет нанесён удар. В настоящее время этот удар, направленный на разрушение суверенитета Армении, наносится властями Азербайджана.
По словам Симоняна, существует большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Однажды страну попытались насильно включить в его состав, но армянскому народу удалось сорвать этот план на досрочных парламентских выборах 2021 года.
Также политик прокомментировал распространившиеся слухи о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он подчеркнул, что окончательного решения власти Армении ещё не приняли, однако не исключено, что это может произойти в будущем.
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По словам Симоняна, существует большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Однажды страну попытались насильно включить в его состав, но армянскому народу удалось сорвать этот план на досрочных парламентских выборах 2021 года.
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Анастасия Чинкова