В Астане стартовали переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель
В Астане, на полях саммита ШОС, начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Встреча двух лидеров проходит в переговорном зале отеля «Ритц Карлтон», сообщили в РИА Новости.
В ходе саммита планируется подписать 24 совместных документа, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности участников объединения принципам добрососедства и единства.
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«Утром 3 июля Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лозунг мероприятия — «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию», — сообщили в издании.
В ходе саммита планируется подписать 24 совместных документа, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности участников объединения принципам добрососедства и единства.
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Мира Полтева