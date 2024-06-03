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В Австрии не стало единственной в истории страны женщины-канцлера

03 июня 2024, 19:25
Фото: iStock/orgeantonio

Фото: iStock/orgeantonio

На 75-м году жизни скончалась Бригитта Бирляйн, единственная женщина, занимавшая пост канцлера Австрии.
Об этом сообщил действующий канцлер Карл Нехаммер, и его заявление опубликовано на сайте федеральной канцелярии.

«Мы скорбим о потере первой женщины-канцлера Австрии. Сегодня не стало Бригитты Бирляйн. В трудное время она приняла на себя ответственность, руководствуясь любовью к республике и родной Австрии. Наша страна многим ей обязана», — отметил Нехаммер.


Канцлер также подчеркнул, что с уходом Бирляйн Австрия потеряла выдающуюся личность и первопроходца, чье влияние определяло судьбу республики на протяжении нескольких поколений.

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Роберт Фицо проходит медицинскую реабилитацию в домашних условиях
03 июня 2024, 19:31

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в середине мая получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения, выписан из больницы. В настоящее время он проходит медицинскую реабилитацию и восстановление в домашних условиях.
Об этом на пресс-конференции, прошедшей в понедельник, 3 июня, сообщил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Он напомнил, что в результате полученных ранений у Фицо были повреждены органы пищеварительной системы и опорно-двигательного аппарата. По словам вице-премьера, полное восстановление может занять недели.

Ранее сообщалось что дома, куда словацкого премьера выписали после двух недель пребывания в больнице, Фицо обслуживает себя сам, но передвигается пока на костылях. Покушение на него произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвёл пять выстрелов в упор.

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Экс-зампред ЦБ Дубинин предрёк сохранение ключевой ставки
03 июня 2024, 19:28

Фото: iStock/hank5

Экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин заявил, что Банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, поскольку ситуация в экономике ключевым образом не изменилась.
«Думаю, регулятор оставит ключевую ставку неизменной. Ситуация в российской экономике сохраняется в том же виде, как она была первые полгода 2024 года. Инфляция находится на уровне выше, чем планировал ЦБ. Это негативный фактор, но инфляция не приняла какой-то такой шоковый характер роста. Все осталось в своем инерционном сценарии», — пояснил в беседе с Газета.ру Дубинин.

Ранее аналитик Банки.ру.Богдан Зварич рассказал, что банк ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки или сохранения на текущем уровне, поэтому происходит повышение ставок по вкладам.

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#банк
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#цб
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Депутат Белик рекомендовал грузинам пересмотреть взгляды касательно Запада
03 июня 2024, 19:09

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик рекомендовал выступавшим против закона об иноагентах грузинам пересмотреть свои взгляды по поводу Запада.
Он объяснил, что на Западе, частности в США, законы об иноагентах есть.

«При всей попытке западных стран разжечь конфликт в Грузии, скорее всего, им это не удастся. Такой закон действует в США и во многих других европейских странах. Если те, кто выходит сегодня на улицу и протестуют против этого закона, стремятся в Европу, то надо просто внимательно взять и посмотреть опыт тех стран, о которых они мечтают», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Белик.

Он добавил, что «курс на Европу», которую осуществляют руководители стран, приводят лишь к раздорам и войнам, и это, по словам депутата, также необходимо учитывать гражданам Грузии.

Ранее сообщалось, что в Грузии вступил в законную силу закон об иностранных агентах. Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

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#грузия
#молодёжь
#европа
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Прокуратура Чувашии проверит инцидент с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Чувашская прокуратура проверит школу села Яльчики из-за инцидента на ЕГЭ
03 июня 2024, 18:56

Фото: iStock/Zhang Shu

Прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с появлением информации о том, что в одном из сел республики перед сдачей ЕГЭ ученикам приходилось раздеваться до нижнего белья.
Об этом заявило надзорное ведомство в Telegram-канале. По их данным, все случилось в средней школе села Яльчики, где «при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, выполнялись функции по пресечению проноса запрещенных предметов в учреждение».

По версии прокуратуры, сотрудники пункта проведения экзамена допустили нарушения. Организована проверка исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер наблюдения, запрошены документы, проводится опрос сотрудников школы.

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#школа
#чувашия
#егэ
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«Закон есть закон»: Глава Ингушетии Калиматов подтвердил задержание своего брата
03 июня 2024, 17:58

Фото: istockphoto/ronstik

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его старший брат Магомед-Башир стал фигурантом уголовного дела. Тем не менее, он выразил надежду, что на предстоящих осенью выборах народ его поддержит и переизберёт на новый срок.
В своём телеграм-канале руководитель республики написал, что хочет внести ясность в ситуацию вокруг своей семьи, чтобы избежать кривотолков. Он подтвердил, что его старший брат Магомет-Башир задержан по уголовной статье, в настоящее время в рамках расследования проводится следственная проверка, по её итогам будет вынесено решение суда.

«Как брата меня это, конечно, не может не огорчать, но закон есть закон. Хотелось бы, чтобы все это понимали. Сам придерживаюсь этого принципа в работе и в жизни», — написал Калиматов.

Он также напомнил, что в сентябре пройдут очередные выборы главы Ингушетии и выразил надежду, что народ и парламент поддержат его и переизберут на новый срок.

В мае Мещанский районный суд Москвы отправил под арест старшего брата главы Ингушетии Магомет-Башира Калиматова, который ранее возглавлял республиканский филиал «Почты России». Он обвиняется в хищении денег в региональном ПФР.

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#ингушетия
#суд
#арест
#пфр
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Названы потери ВСУ в зоне действия группировки «Север»
МО РФ: ВСУ потеряли в зоне действия группировки «Север» до 215 военных за сутки
03 июня 2024, 17:57

Фото: iStock/IherPhoto

Бойцы группировки войск «Север» продолжают наступление вглубь обороны противника на Харьковщине, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно ведомству, российские войска атаковали 57-ю мотопехотную, 82-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ и 125-ю бригаду теробороны вблизи населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка.

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что ВСУ оказались в окружении в Волчанске. По его словам, это может вызвать временное усиление сопротивления, но без снабжения оно будет быстро подавлено, учитывая контроль России над небом и дорогами в этом районе.

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#солдаты
#всу
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Боррель обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела ЕС
03 июня 2024, 17:30

Фото: ec.europa.eu

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал статью об информационном противостоянии с Россией в преддверии выборов в Европарламент, которые начнутся 6 июня.
Он обвинил российские власти в попытках вмешательства во внутренние дела ЕС, без предоставления доказательств.

В середине мая ЕС расширил санкции против российских СМИ, запретив деятельность РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и чешского СМИ Voice of Europe.

Боррель подчеркнул важность защиты демократических процессов ЕС от иностранного влияния, особенно со стороны России, которая, по его словам, усилила свои попытки вмешательства.

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#сми
#новости
#ес
#всу
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Новому министру обороны РФ Белоусову присвоено звание генерала армии
03 июня 2024, 17:29

Фото: сайт Кремля

Министру обороны России Андрею Белоусову присвоено звание генерала армии. Об этом сообщает Shot, опираясь на кадры пресс-службы Кремля, на которых запечатлен новый министр обороны в форме, принимающий участие в совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.
«Звание Генерала Армии присвоено министру обороны Андрею Белоусову, судя кадрам с заседания Совета Безопасности РФ, где он появился в военной форме», — говорится в сообщении издания.
Белоусов впервые появился на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза. Он был в военной форме. Это видно из кадров, распространённых пресс-службой Кремля. Совещание прошло в режиме видеосвязи. Участники обсудили вопросы информационной безопасности.

По данным ТАСС, Белоусов сохраняет гражданский чин — действительного госсоветника 1-го класса, который соответствует воинскому званию генерала армии, однако является именно гражданским чином.


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#армия россии
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Офис Зеленского не будет обращаться в КС по поводу легитимности президента
03 июня 2024, 17:18

Фото: istockphoto/DmyTo

Оснований для обращения украинского президента Владимира Зеленского в Конституционный суд по поводу его легитимности нет. Об этом заявила заместитель главы его офиса Ирина Мудрая.
Срок полномочий Зеленского истёк в 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и трудности, связанные со всеобщей мобилизацией. Сам Зеленский заявил, что выборы сейчас были бы «несвоевременными».

В интервью украинскому изданию «Бабель» Мудрая сказала, что, по её мнению, у президента нет оснований для обращения в Конституционный суд, учитывая нормы конституции, законодательство и договорённости между парламентскими фракциями. По ее словам, осенью прошлого года прошли политические консультации при участии Евросоюза, США, представителей различных групп и фракций Верховной рады. Было решено, что выборы пройдут после окончания военных действий, а Рада разработает закон, который это урегулирует.

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