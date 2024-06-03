В Австрии не стало единственной в истории страны женщины-канцлера

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На 75-м году жизни скончалась Бригитта Бирляйн, единственная женщина, занимавшая пост канцлера Австрии.
Об этом сообщил действующий канцлер Карл Нехаммер, и его заявление опубликовано на сайте федеральной канцелярии.
Канцлер также подчеркнул, что с уходом Бирляйн Австрия потеряла выдающуюся личность и первопроходца, чье влияние определяло судьбу республики на протяжении нескольких поколений.
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«Мы скорбим о потере первой женщины-канцлера Австрии. Сегодня не стало Бригитты Бирляйн. В трудное время она приняла на себя ответственность, руководствуясь любовью к республике и родной Австрии. Наша страна многим ей обязана», — отметил Нехаммер.
Канцлер также подчеркнул, что с уходом Бирляйн Австрия потеряла выдающуюся личность и первопроходца, чье влияние определяло судьбу республики на протяжении нескольких поколений.
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Артем Кузьмин