В Баку заявили о приближающемся мире между Арменией и Азербайджаном

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Последние шесть месяцев стали самыми спокойными на армяно-азербайджанской границе в истории двух стран. Такое заявление сделал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев в эфире китайского телеканала Phoenix.
«Сегодня Армения и Азербайджан близки к миру, как никогда. Последние шесть месяцев стали одним из самых спокойных периодов на армяно-азербайджанской границе в истории двух стран», — заявил Гаджиев.
Он пояснил, что переговоры, длившиеся 30 лет под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями в которой были Франция и США, почти не дали результатов. Однако на сегодняшний день мир между Арменией и Азербайджаном ближе, чем когда-либо, заключил Гаджиев.
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Элина Позднякова