В Беларуси заявили о помощи Польше в инциденте с БПЛА

Глава Генштаба ВС Беларуси Муравейко заявил о поражении летевших к Польше дронов
Фото: istockphoto/bbsferrari

Вооружённые силы Белоруссии заявили, что в ночь на 10 сентября сбили часть беспилотников, которые направлялись в сторону Польши.



Об этом сообщил начальник Генерального штаба республики, генерал-майор Павел Муравейко. Сообщение опубликовано в соцсетях Минобороны страны.

По словам Муравейко, это дало польской стороне возможность оперативно отреагировать и поднять в воздух дежурные силы. Белорусские военные также сообщили, что в ночное время обменивались информацией о воздушной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы. Польская сторона, по их данным, предупреждала о возможных угрозах со стороны территории Украины. В Минобороны Белоруссии утверждают, что часть беспилотников отклонилась от маршрута из‑за помех со стороны средств радиоэлектронной борьбы, и ее уничтожили.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над страной БПЛА якобы являются российскими, однако конкретных доказательств принадлежности этих аппаратов он не привёл.

Никита Кротов

