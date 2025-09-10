В Беларуси заявили о помощи Польше в инциденте с БПЛА
Вооружённые силы Белоруссии заявили, что в ночь на 10 сентября сбили часть беспилотников, которые направлялись в сторону Польши.
Об этом сообщил начальник Генерального штаба республики, генерал-майор Павел Муравейко. Сообщение опубликовано в соцсетях Минобороны страны.
По словам Муравейко, это дало польской стороне возможность оперативно отреагировать и поднять в воздух дежурные силы. Белорусские военные также сообщили, что в ночное время обменивались информацией о воздушной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы. Польская сторона, по их данным, предупреждала о возможных угрозах со стороны территории Украины. В Минобороны Белоруссии утверждают, что часть беспилотников отклонилась от маршрута из‑за помех со стороны средств радиоэлектронной борьбы, и ее уничтожили.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над страной БПЛА якобы являются российскими, однако конкретных доказательств принадлежности этих аппаратов он не привёл.
