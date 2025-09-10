В Беларуси заявили о помощи Польше в инциденте с БПЛА

10 сентября 2025, 11:36

Глава Генштаба ВС Беларуси Муравейко заявил о поражении летевших к Польше дронов

Фото: istockphoto/bbsferrari

Вооружённые силы Белоруссии заявили, что в ночь на 10 сентября сбили часть беспилотников, которые направлялись в сторону Польши.