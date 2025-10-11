В Бельгии допустили развертывание военного контингента в Брюсселе
Глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что ситуация с безопасностью в Брюсселе приобрела драматичный характер. Об этом пишет газета Soir.
По его словам, ухудшение касается не только вопросов безопасности, но также и политической, и социальной обстановки в столице, и он серьёзно обеспокоен этим процессом.
Франкен отметил, что сейчас поддержание порядка на улицах остаётся за полицией, но он не исключает возможности привлечения армии для усиления мер безопасности. При этом министр подчеркнул, что для него важно обеспечить военнослужащим юридическую защиту и дать им возможность выполнять необходимые задачи.
Ранее, 9 октября, портал Het Laatste Nieuws сообщил о задержании в Антверпене трёх мужчин, подозреваемых в подготовке покушений на премьер-министра Барта де Вевера и ещё ряда политиков. По данным издания, подозреваемые якобы планировали теракт с использованием беспилотника.
