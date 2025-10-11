В Бельгии допустили развертывание военного контингента в Брюсселе

11 октября 2025, 16:09

Глава МО Бельгии Франкен назвал брюссельскую безопасность драматичной

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что ситуация с безопасностью в Брюсселе приобрела драматичный характер. Об этом пишет газета Soir.