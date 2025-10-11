Британские ВВС патрулировали границу РФ 12 часов

11 октября 2025, 15:23

Британия и США провели совместную операцию у российских границ

Фото: istockphoto/STILLFX

Два самолёта ВВС Великобритании вместе с США и партнёрами по НАТО провели 12‑часовое патрулирование границы с Россией в четверг, 9 октября. Об этом сообщает британское министерство обороны. Данные приводит РЕН ТВ.





2 октября президент РФ Владимир Путин в шутливой форме пообещал не посылать дроны на Запад. 10 октября, он заявил о разработке нового оружия, которое вскоре представят публике. Российский лидер отметил, что оно успешно проходит испытания.





«Это была важная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО», — сказал глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили.

