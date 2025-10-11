Британские ВВС патрулировали границу РФ 12 часов
Британия и США провели совместную операцию у российских границ
Два самолёта ВВС Великобритании вместе с США и партнёрами по НАТО провели 12‑часовое патрулирование границы с Россией в четверг, 9 октября. Об этом сообщает британское министерство обороны. Данные приводит РЕН ТВ.
2 октября президент РФ Владимир Путин в шутливой форме пообещал не посылать дроны на Запад. 10 октября, он заявил о разработке нового оружия, которое вскоре представят публике. Российский лидер отметил, что оно успешно проходит испытания.
«Это была важная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО», — сказал глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили.В конце сентября в небе над рядом стран ЕС и НАТО начали фиксировать неизвестные беспилотники. Некоторые европейские политики без предоставления доказательств обвинили в этом Россию.
По данным британской газеты Daily Express, модернизация российских ракет вызвала панику на Украине, и Москва наносит противнику разрушительный ущерб на расстоянии сотен километров.