В Бельгии отказались принимать израильскую футбольную команду
В Бельгии запретили футбольный матч Лиги Европы с командой из Израиля
Мэр Левена Мохамед Ридуани высказался против проведения в городе матча Лиги Европы с участием израильской команды. Об этом сообщил телеканал VRT.
Речь идёт о встрече между бельгийским «Юнионом» и израильским «Хапоэль Беэр‑Шева», запланированной на 22 октября на стадионе «Ден Дриф». Сейчас бельгийский клуб, уже осведомлённый о позиции мэра, занимается поиском альтернативной площадки для проведения игры.
«Я постоянно провожу черту в этом вопросе. Мы не можем гарантировать безопасность», — приводит телеканал слова Ридуани.Как отмечают СМИ, одним из аргументов в пользу переноса стала напряжённая обстановка из‑за израильско‑палестинского конфликта. При этом в Левене намерены продолжить принимать футбольные матчи с участием других европейских команд.