В Бельгии отказались принимать израильскую футбольную команду

02 сентября 2026, 00:54

В Бельгии запретили футбольный матч Лиги Европы с командой из Израиля

Фото: iStock/butenkow

Мэр Левена Мохамед Ридуани высказался против проведения в городе матча Лиги Европы с участием израильской команды. Об этом сообщил телеканал VRT.





Речь идёт о встрече между бельгийским «Юнионом» и израильским «Хапоэль Беэр‑Шева», запланированной на 22 октября на стадионе «Ден Дриф». Сейчас бельгийский клуб, уже осведомлённый о позиции мэра, занимается поиском альтернативной площадки для проведения игры.



«Я постоянно провожу черту в этом вопросе. Мы не можем гарантировать безопасность», — приводит телеканал слова Ридуани.