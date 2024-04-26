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В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах

Минфин Бельгии отказал в содействии по указу Путина о заблокированных активах
26 апреля 2024, 19:35
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Министерство финансов Бельгии отказывается участвовать в процессе обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. Анонимный источник подчеркнул, что указы президента России Владимира Путина не обладают юридической силой в Европе.
Он также добавил, что единственную юридическую силу в ЕС имеют европейские нормативные акты о финансовых санкциях, которые не предусматривают обмена.

Позиция Министерства финансов Бельгии имеет особое значение, поскольку это регулятор для депозитария Euroclear, где заблокирована основная часть российских активов.



Ранее депозитарий Clearstream из Люксембурга также отказался сотрудничать в выполнении нескольких российских указов, направленных на разблокировку активов.

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#санкции
#чехия
#ес
#бельгия
Офицер Дэвис: США не будут автоматически защищать страны НАТО в случае нападения
26 апреля 2024, 19:25

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский президент Джозеф Байден заявил, что у Штатов не будет выбора, кроме вступления в войну, в случае атаки на союзника по НАТО. Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис считает, что глава Белого дома неправильно трактует пятую статью устава альянса о коллективном ответе на нападение.
Как пояснил отставной военный в своём YouTube-канале, согласно этой статье, нападение на кого-либо из союзников действительно рассматривается как нападение на всех членов Североатлантического альянса. Однако каждое государство самостоятельно решает, отвечает ли её национальным интересам отправка войск или вооружений в зону военных действий.

Подполковник Дэвис подчеркнул, что пятая статья устава альянса вовсе не предусматривает автоматического вступления в конфликт. США, в частности, в первую очередь будут ориентироваться на свою конституцию. Только Конгресс вправе принять решение, стоит ли объявлять войну или нет, заключил эксперт.

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#нато
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Польша хочет пододвинуть систему ПРО к Калининградской области
26 апреля 2024, 18:53

Фото: iStock/delray77

МИД Польши предлагает Западу пододвинуть систему противоракетной обороны к Калининградской области.
Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, отвечая на вопросы подписчиков соцсети Х в профиле партии «Гражданская платформа».

По его словам, Польша может дать свою территорию, радары и другие элементы, а от Запада требуется «то, что они делают лучше всего». В сумме это имело бы экономическую и военную пользу. В итоге Польша была бы в безопасности, добавил он.

Калининградскую область Сикорский назвал «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».
Глава Польши Анджей Дуда заявил в понедельник, что власти страны хотят разместить на своей территории ядерное оружие США.

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#польша
#россия
#ядерное оружие
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Живущие за рубежом молдаване смогут голосовать на выборах по почте
26 апреля 2024, 18:22

Фото: iStock/oliviaelisa92

Парламент Молдавии принял закон о почтовом голосовании на выборах.
Сообщение об этом опубликовано на сайте законодательного органа страны. Теперь граждане Молдавии, живущие за рубежом, смогут голосовать на выборах с помощью почты.

Изначально предполагалось, что право голосовать по почте получат только живущие в США и Канаде граждане, а ко второму чтению в список включили Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию.

Как утверждается в сообщении, голосование по почте будет не доступно в странах, где не соблюдаются международные стандарты проведения справедливых выборов.

По сообщениям оппозиционной партии, таким образом власти Молдавии пытаются сфальсифицировать предстоящие президентские выборы.

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#молдова
#голосование
#почта
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Путин поддержал выдвижение Беглова на новый губернаторский срок
26 апреля 2024, 18:20

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на новый губернаторский срок. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
«Спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах губернатора Петербурга. Он сказал: "Да, безусловно, я поддерживаю, но это, прежде всего, выбор жителей"», — отметил Беглов.
Глава города добавил, что уже принял решение идти на выборы губернатора Санкт-Петербурга.

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#выборы
#поддержка
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Зеленский снял с должности командующего ВСУ
Командующий силами поддержки ВСУ Яковец ушел в отставку
26 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца и назначил главой администрации государственной специальной службы транспорта. Соответствующие указы размещены на сайте офиса главы государства.
«Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего сил поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Сообщается, что следующим указом он был назначен главой администрации государственной специальной службы транспорта. Его предшественник ушел в отставку.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Свой пост Данилов занимал с 2019 года. Аналитики считают, что президент Украины уволил Данилова из-за его необдуманных и резких заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле». Новым секретарем СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко, возглавлявший ранее Службу внешней разведки (СВР).

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#указ
#пост
#зеленский
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Военный эксперт Баранец прокомментировал учения НАТО у границ России
Военный эксперт Баранец: Учения НАТО у границ РФ могут спровоцировать конфликт
26 апреля 2024, 17:31

Фото: istockphoto/Serhej Calka

В Финляндии началась серия военных учений с задействованием сил НАТО, часть манёвров которых пройдёт в непосредственной близости от российской границы. Такие действия вооружённых сил альянса могут представлять опасность для российского Северо-Запада, в частности, для Санкт-Петербурга.
Об этом в интервью Общественной Службе Новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Известно, что в манёврах примут участие военнослужащие из Эстонии, Латвии, США, Великобритании и самой Финляндии — в общей сложности около 93 тысяч человек. Эксперт назвал такую численность группировки довольно существенной. За ней следует внимательнейшим образом наблюдать, считает Баранец.

«Надо бы нам держать ушки на макушке», — образно выразился военный специалист.

Он подчеркнул, что любые учения, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, не сулят нам ничего хорошего. У таких «тренировочных» манёвров есть неприятная особенность перерастать в эскалацию, так что российским военным следует быть очень бдительными, продолжил эксперт. Поскольку Россия только начала формировать группировку, которая будет дислоцироваться у российско-финской границы, тем более следует уделить внимание таким масштабным учениям Североатлантического альянса, заключил Виктор Баранец.

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#интервью
#виктор баранец
#нато
#финляндия
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Таджикистан обеспокоен массовыми отказами во въезде своих граждан в Россию
26 апреля 2024, 16:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Душанбе сообщили, что гражданам Таджикистана массово отказывают во въезде в Россию, пишет ТАСС.
В МИД Таджикистана состоялась встреча с послом России в республике Семеном Григорьевым. Об этом заявило управление информации и печати внешнеполитического ведомства Таджикистана.

На встрече участники обсудили вопросы укрепления и расширения взаимодействия двух стран в самых разных направлениях, поговорили о предстоящих политических мероприятиях двустороннего и многостороннего форматов.

В ходе разговора представители МИД Таджикистана заявили, что в последнее время граждане республики при пересечении госграницы РФ получают необоснованный отказ во въезде в страну. По их данным, это приобретает массовый характер.

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#таджикистан
#россия
#мид
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«Втайне от Шольца»: политолог не исключил передачу ракет Taurus Украине
Политолог Перенджиев: Германия может передать Taurus Украине втайне от Шольца
26 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/Torsten Asmus

Германия может отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus втайне от канцлера Олафа Шольца. Так считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
«В принципе, Германия может тайно передать Украине ракеты Taurus. Раз уж это делают американцы (речь идёт о тайной поставке США Украине ракет ATACMS — ред.), почему это не попробовать сделать немцам. Вопрос только в том, что все тайное становится явным. Я допускаю, что Шольц, может быть, молчаливо на это согласится», — предположил Перенджиев в разговоре с NEWS.ru.

Он также добавил, что Германия может передать Украине ракеты в тайне от Шольца.

Политолог подчеркнул, что армия России будет делать всё возможное, чтобы защитить территории России, в том числе использовать разведданные и наносить удары по местам хранения западной техники ещё до её применения на фронте.

Ранее стало известно, что США тайно отправили Украине новую ракетную систему большой дальности ATACMS. ВСУ применили это оружие для нападения на российский военный аэродром в Крыму, а также на российских военных на юго-востоке страны.

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#шольц
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Блинкен: если Китай не решит проблему с поддержкой РФ, это сделают США
26 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/4nadia

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что если Китай не решит проблему с поддержкой РФ, то вместо Пекина это сделают Соединённые Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если Китай продолжит поддерживать Россию, то у него не получится улучшить отношения с европейскими странами.

«В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США не нужно вмешиваться во внутренние дела КНР и пересекать «красные линии». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#китай
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