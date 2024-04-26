В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах

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Министерство финансов Бельгии отказывается участвовать в процессе обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. Анонимный источник подчеркнул, что указы президента России Владимира Путина не обладают юридической силой в Европе.
Он также добавил, что единственную юридическую силу в ЕС имеют европейские нормативные акты о финансовых санкциях, которые не предусматривают обмена.
Позиция Министерства финансов Бельгии имеет особое значение, поскольку это регулятор для депозитария Euroclear, где заблокирована основная часть российских активов.
Ранее депозитарий Clearstream из Люксембурга также отказался сотрудничать в выполнении нескольких российских указов, направленных на разблокировку активов.
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Позиция Министерства финансов Бельгии имеет особое значение, поскольку это регулятор для депозитария Euroclear, где заблокирована основная часть российских активов.
Ранее депозитарий Clearstream из Люксембурга также отказался сотрудничать в выполнении нескольких российских указов, направленных на разблокировку активов.
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Артем Кузьмин