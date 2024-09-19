От атаки со стороны ВСУ в Тверской области пострадали 13 храмов

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В результате атаки со стороны Украины пострадали 13 храмов в Торопце Тверской области. Об этом говорится на сайте РПЦ.
«Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери. Также пострадало внутреннее убранство храмов», — сказано в публикации.До этого региональное правительство информировало о пожаре в Торопце после падения обломков беспилотника при отражении атаки противника силами противовоздушной обороны. Возгорание тушат. Жители Торопецкого муниципального округа могут обращаться на горячую линию.
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