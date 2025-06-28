Президент Сербии Вучич отклонил ультиматум протестующих о досрочных выборах
Президент Сербии Александр Вучич отклонил ультиматум протестующих в Белграде о проведении досрочных выборов в стране. Об этом сообщает государственное телевидение RTS.
«Ультиматум не принят, ждать до 21:00 28 июня не нужно», — заявил Вучич в эфире телеканала.
На данный момент в Белграде проходят массовые протесты против действующего правительства Сербии. Как отметил Вучич, митинги до сих пор проходят мирно, но они являются частью заговора иностранных сил с целью свержения власти.
На данный момент известно, что на улицах Белграда уже начались столкновения между демонстрантами и правоохранителями. По информации ТАСС, полиции удалось вытеснить протестующих с улицы, прилегающей к зданию парламента Сербии.