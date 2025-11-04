В Белграде третий день разыскивают прибывших из-за рубежа снайперов, заявил Вучич
Сербские правоохранители третий день ведут поиски двух снайперов, прибывших в Белград из-за рубежа. Об этом в эфире телеканала TV Prva заявил президент страны Александр Вучич.
Глава государства отметил, что власти знают, откуда деньги и то, кем профинансированы прибывшие боевики. Он выразил надежду, что компетентным органам удастся в кратчайшие сроки определить их местоположение и предпринять все необходимые меры для их задержания.
Заявление Вучича прозвучало на фоне протестов, проходящих в столице и других городах страны в связи с годовщиной обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде, где в 2024 году погибли 16 человек.
По словам сербского лидера, накануне протестующие применили пиротехнику против сторонников власти в лагере «Чациленд» у здания парламента. Глава государства обвинил участников акций в нападениях и заявил, что часть оппозиционеров находится в контакте с посольством США.
Полиция Сербии задержала 37 человек, подозреваемых в участии в беспорядках, включая оппозиционного активиста Владимира Штимаца, которого суд сначала освободил, а затем вновь задержал после медицинского осмотра.
Ситуация в Белграде и других городах остается напряжённой, однако утром 4 ноября обстановка у здания парламента была мирной, за порядком следит полиция.
Протесты студентов и оппозиции, начавшиеся после трагедии в Нови-Саде, не утихают с весны. Крупнейшие столкновения с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Власти и церковь неоднократно призывали к снижению напряжённости: премьер-министр Джуро Мацут осудил насилие, а патриарх Порфирий попросил граждан «остановить рознь».
Министерство юстиции страны назвало беспорядки «ударом по конституционному строю», а Вучич подчеркнул, что пока не рассматривает введение чрезвычайного положения.
Читайте также: