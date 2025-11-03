Вучич заявил о готовности продавать боеприпасы Европе без ограничений

03 ноября 2025, 09:50

Вучич: Сербия готова поставлять боеприпасы ЕС, даже если их передадут Киеву

Фото: iStock/rarrarorro

Сербия готова продать европейским странам боеприпасы со своих складов, даже если потом снаряды передадут Украине. Об этом в интервью журналу Cicero сообщил сербский президент Александар Вучич.





Сербский лидер заявил, что страна полностью готова к взаимодействию с европейскими вооруженными силами.





«Покупатели могут делать с оружием все, что захотят», — отметил глава Сербии.