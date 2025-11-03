Вучич заявил о готовности продавать боеприпасы Европе без ограничений
Вучич: Сербия готова поставлять боеприпасы ЕС, даже если их передадут Киеву
Сербия готова продать европейским странам боеприпасы со своих складов, даже если потом снаряды передадут Украине. Об этом в интервью журналу Cicero сообщил сербский президент Александар Вучич.
Сербский лидер заявил, что страна полностью готова к взаимодействию с европейскими вооруженными силами.
«Покупатели могут делать с оружием все, что захотят», — отметил глава Сербии.
Вучич добавил, что Сербия активно взаимодействует с европейскими партнерами в военной сфере и готова продолжать это сотрудничество. При этом он подчеркнул, что страна придерживается военного нейтралитета.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.