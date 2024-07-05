Байден заявил о продолжении участия в президентской гонке

Фото: whitehouse.gov
Президент США Джо Байден заявил, что продолжит участвовать в президентской кампании , передает Reuters.
81-летний политик заявил об уверенности в своей способности победить Дональда Трампа. В то же время проваленные для себя дебаты не повлияют на решимость Байдена участвовать в гонке.
Ранее, 4 июля, Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, сказав, что совершил ошибку и «облажался».
Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.
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Ранее, 4 июля, Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, сказав, что совершил ошибку и «облажался».
Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.
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Александр Климов