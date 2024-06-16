В Белом доме допустили нарушение соглашения с Украиной

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Соединенные Штаты могут нарушить соглашение о безопасности с Украиной при новом президенте, заявил заместитель нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
Он признал, что в такой ситуации не будет никаких гарантий выполнения соглашения.
В то же время помощник Байдена заявил, что даже если администрация сменится, Соединенные Штаты в принципе будут выполнять свои обязательства.
Ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности сроком на десять лет. Соглашение является мостом к вступлению Украины в НАТО, указывается в документе.
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«Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне», – заявил Салливан.
В то же время помощник Байдена заявил, что даже если администрация сменится, Соединенные Штаты в принципе будут выполнять свои обязательства.
Ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности сроком на десять лет. Соглашение является мостом к вступлению Украины в НАТО, указывается в документе.
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Александр Климов