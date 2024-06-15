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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поделились ожиданиями от предстоящего саммита по Украине в Швейцарии. Военные, опрошенные французской радиостанцией RFI, заявили, что не разделяют надежды президента Владимира Зеленского.
«Как показывает опыт, из этого ничего не выйдет», – заявил 38-летний командир танковой роты по имени Максим корреспонденту RFI.
Другой опрошенный украинский солдат пожаловался, что у бойцов ВСУ нет времени следить за новостями. По его словам, солдаты даже не успевают связаться со своими семьями.
Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с Россией. Он добавил, что на конференцию в Швейцарии приглашены страны, готовые к диалогу.
Ранее депутат французского парламента Тьерри Мариани описал украинский саммит в Швейцарии без участия России как фарс и упущенную возможность достичь мира. По его словам, встреча, на которой не присутствовали все стороны, является просто пиар-акцией.
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Александр Климов