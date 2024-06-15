В Кремле высказались о целях спецоперации

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о целях специальной военной операции (СВО) на Украине. Пескова процитировал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
В беседе с Зарубиным Песков заверил, что спецоперация на Украине достигнет своих целей. Он подчеркнул, что приглашенные Путиным герои – это яркие представители народа, которые выполняют поставленные перед ними задачи.
Ранее, 14 июня, Владимир Путина в рамках встречи с руководством МИД РФ назвал два условия для достижения перемирия в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва согласится на прекращение огня после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО.
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«И вот по ним можем с уверенностью сказать, что мы своих целей добьемся», – резюмировал представитель Кремля.
Ранее, 14 июня, Владимир Путина в рамках встречи с руководством МИД РФ назвал два условия для достижения перемирия в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва согласится на прекращение огня после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО.
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Александр Климов