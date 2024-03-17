В Белом доме назвали причину отступления ВСУ из Донбасса

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ВСУ испытывают нехватку боеприпасов, поэтому вынуждены отступать на Донбассе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала АВС.
По его словам, украинская армия отходит на вторую или третью линию обороны.
Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают дефицит вооружения под Угледаром. Из-за опасений прорыва линии обороны ВС РФ, в США задумались о поставке дополнительного военного транша.
Предполагается, что Киеву будет направлено 300 миллионов долларов.
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Анастасия Хохлова