Названа причина отставки представителей ВСУ

Власти Украины предпринимают попытки убрать официальных представителей украинских вооруженных сил, которых назначил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отправляя их в отставку.
Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что отставка официальных спикеров ВСУ стала частью процесса переформатирования командования украинской армии. Ранее Залужный сформировал управление коммуникаций, но сейчас происходит кадровая ротация, и людей, связанных с Залужным, заменяют на новых специалистов.
Согласно заявлению командующего воздушными силами Украины Николая Олещука, в субботу Юрий Игнат был освобожден от должности советника командования ВВС и переведен на другую должность. В воскресенье также стало известно об уходе в отставку представителя оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрия Лихового.
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Отмечается, что отставка официальных спикеров ВСУ стала частью процесса переформатирования командования украинской армии. Ранее Залужный сформировал управление коммуникаций, но сейчас происходит кадровая ротация, и людей, связанных с Залужным, заменяют на новых специалистов.
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Артем Кузьмин