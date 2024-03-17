Опубликованы кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ из ПЗРК «Верба»

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Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением расчетами ПЗРК «Верба» вертолёта Ми-8 ВСУ у Лукашовки Сумской области.
Прежде сообщалось, что на борту вертолета американского производства находились около 20 солдатов ВСУ.
Воздушную машину поразили войска прикрытия государственной границы РФ.
Ранее, побывавший в зоне СВО немецкий журналист рассказал, что поражен числом уничтоженной техники ВСУ западного производства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». .
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Анастасия Хохлова