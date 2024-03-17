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Опубликованы кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ из ПЗРК «Верба»

17 марта 2024, 16:23
Фото: iStock/ vadimrysev

Фото: iStock/ vadimrysev

Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением расчетами ПЗРК «Верба» вертолёта Ми-8 ВСУ у Лукашовки Сумской области.
Прежде сообщалось, что на борту вертолета американского производства находились около 20 солдатов ВСУ.

Воздушную машину поразили войска прикрытия государственной границы РФ.


Ранее, побывавший в зоне СВО немецкий журналист рассказал, что поражен числом уничтоженной техники ВСУ западного производства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». .

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ВСУ атаковали БПЛА Калужскую область
Губернатор Шапша: БПЛА сбили в Спас-Деменском районе Калужской области
17 марта 2024, 17:15

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Система ПВО сбила БПЛА противника в Спас-Деменском районе Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, ВСУ использовали для нанесения удара БПЛА самолетного типа. Дрон был обнаружен и перехвачен системой ПВО. В результате происшествия никто не пострадал. Шапша также добавил, что инфраструктура региона не пострадала. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Прежде сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по Белгороду, погиб мужчина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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Военный эксперт рассказал об особенностях российской тактики в зоне СВО
Военный эксперт назвал осторожной российскую тактику в зоне СВО
17 марта 2024, 17:09

Фото:iStock/IherPhoto

Российские военные действуют в зоне специальной военной операции (СВО) медленно и осторожно.
Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Олег Глазунов, военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

«Российская армия продвигается вперед, но делает это осторожно и без излишних жертв. Не проводятся прямые атаки, а используется стандартный подход: тяжелая артиллерия, ракеты, танки обрабатывают линию фронта, после чего пехота производит зачистку.», — отметил Глазунов.
Он также добавил, что у Украины возникают проблемы с боеприпасами и они могут исчерпаться в течение нескольких недель без дополнительных поставок со стороны Запада.

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Во Львове проведут расследование после насильственной мобилизации волонтера
17 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Представители военкомата во Львове затолкали в автобус волонтера, применив к нему физическую силу. В настоящее время инициировано проведение служебного расследование, сообщает издание Zaxid.net.
Доставленный в комиссариат волонтер находится в воинской части.

Авторы статьи сообщили, что по данному факту будет проведено расследование.

Ранее неоднократно сообщалось, что на Украине производится насильственная мобилизация. К мужчинам призывного возраста применяется физическая сила, их задерживают на улицах и в принудительном порядке доставляют в военкоматы.

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Побывавший в зоне СВО немецкий журналист поражен числом уничтоженной техники
Немецкого репортера Шварцкопфа поразило число уничтоженной западной техники
17 марта 2024, 16:15

Фото: iStock/dr_evil

Немецкий журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что его шокировало количество уничтоженной западной техники в зоне проведения СВО, приводит его слова Welt.
Шварцкопф посетил линию фронта и заявил, что его внимание привлекло то, что большинство уничтоженных машин в зоне СВО американского или немецкого производства.

Также журналист отметил, что ВСУ сложно справиться с российскими БПЛА, которые постоянно совершенствуются.

По словам обозревателя, российская сторона задействует в военных действиях меньше техники нежели ВСУ.

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#военные
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#всу
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ВС РФ пресекли попытку украинских ДРГ проникнуть в Козинку
МО: удалось пресечь попытки украинских ДРГ проникнуть в Козинку под Белгородом
17 марта 2024, 14:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ пресекли попытку украинских военных прорваться в населенный пункт Козинка под Белгородом, сообщили в Минобороны РФ.
Диверсионная группа была вскрыта и уничтожена.

Также в ведомстве рассказали, что ВС РФ уничтожили до 65 украинских военнослужащих, боевую машину ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и орудие Д-20.

Украинские ДРГ не оставляют попыток перейти российскую границу в Белгородской области, несмотря на успешное отражение российскими силами. ВС РФ выявляют и уничтожают пехоту ВСУ, не допуская прорыва.

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#всу
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#сво
#белгородская область
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В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении за сутки
МО: ВСУ за сутки потеряли более более 200 боевиков на авдеевском направлении
17 марта 2024, 14:20

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ уничтожили более 200 солдат ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, российские бойцы атаковали места хранения техники и вооружения противника.

В результате атаки ВС РФ, были уничтожены несколько автомобилей ВСУ, гаубица и артиллерийская система западного образца.

Живая сила противника была уничтожена Южной группировкой войск. Потери ВСУ превысили 200 человек.

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#всу
#вс рф
#минобороны
#вооружения
#сво
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ВС РФ освободили село Мирное в Запорожской области
МО: Группировка войск «Восток» освободила Мирное Запорожской области
17 марта 2024, 13:58

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские бойцы группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Мирное Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ поразили места сборки дронов ВСУ.

Удар также был нанесен по пункту временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО был уничтожен американский вертолет UH-60 Black Hawk. На борту находились украинские военные. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
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#сво
#всу
#вс рф
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Российские военные сбили американский вертолет с десантом ВСУ в зоне СВО
Военкор Поддубный: ВС России сбили американский вертолет UH-60 Black Hawk
17 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/camptoloma

Американский вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находились украинские военные, сбит российскими бойцами в районе Лукашовки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
По информации военкора, противник планировал высадку в российских Козинках с целью создания видимости контроля над населенным пунктом.

На борту вертолета находились около 20 солдат ВСУ.

Поддубный также сообщил, что в населенный пункт уже несколько суток пытаются прорваться боевики ГУР МО Украины. Противник несет серьезные потери.

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#оружие
#сво
#всу
#солдат
#вс рф
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Подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотников ВСУ
Подполье в Одессе провело диверсию на складе БПЛА ВСУ, уничтожив около 50 дронов
17 марта 2024, 12:37

Фото: iStock/rancho_runner

Подполье в Одессе провело диверсию на складе ВСУ, на котором хранились БПЛА, сообщает ТАСС.
В результате операции более 50 дронов противника были уничтожены.

Кроме того, собеседник информационного агентства рассказал, что подпольщики ликвидировали несколько систем РЭБ ВСУ и военную амуницию противника.

Прежде в Минобороны сообщили, что ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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