В Белом доме не на шутку встревожились умственными способностями Трампа
В Белом доме усиливается тревога из‑за состояния когнитивных функций президента Дональда Трампа, пишет Сеймур Херш со ссылкой на свои источники. Об этом сообщает ТАСС.
По сведениям журналиста, военные и чиновники, присутствовавшие на его выступлении на базе морской пехоты в Куантико, заметили признаки «умственной дезорганизации» и невозможности сосредоточиться на ключевых темах.
Как утверждается, Трамп, который раньше умел считывать настроение зала, теперь этого не делает — вместо связного изложения внешнеполитических позиций он снова перечислял свои достижения и рассказывал об урегулировании мировых конфликтов.
Некоторые приближённые президента, по словам Херша, рассматривают такие выступления как тревожный признак «нарастающих когнитивных нарушений» — в том числе потери фокуса и частых повторов одних и тех же фраз.
Сам Трамп ранее заявлял, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад, а 1 сентября в социальной сети Truth Social написал, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше.
