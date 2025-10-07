В Белом доме не на шутку встревожились умственными способностями Трампа

07 октября 2025, 20:09

Херш: в команде Дональда Трампа говорят об ухудшении его умственных способностей

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В Белом доме усиливается тревога из‑за состояния когнитивных функций президента Дональда Трампа, пишет Сеймур Херш со ссылкой на свои источники. Об этом сообщает ТАСС.