В Госдуме раскрыли, кто влияет на Трампа по вопросу передачи Tomahawk Киеву

07 октября 2025, 15:04

Депутат Чепа: Трамп говорит о Tomahawk для ВСУ под влиянием Келлога

Фото: iStock/e-crow

Президент США Дональд Трамп говорит о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk под давлением своих помощников и европейских партнеров. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





По его словам, заявления Трампа носят опасный характер, поскольку при передаче Tomahawk ВСУ США фактически вмешаются в конфликт на стороне Украины. В этом случае какие-либо отношения между Москвой и Вашингтоном прекратятся.





«Я думаю, что все подобные заявления Трампа делаются под давлением некоторых его помощников, таких как Кит Келлог, и под воздействием европейских партнеров по Североатлантическому альянсу», — сказал Чепа «Газете.Ru».

«И даже если политически где-то декларировали, что Трамп принял решение, то военно-технически его исполнить будет непросто. Потому что это система морского базирования, а Украине нужны стационарные сухопутные установки. Это значит, что их надо искать где-то в Азии, затем переправлять, а затем это всё вместе укомплектовать и подготовить для применения», — объяснил Кошкин.