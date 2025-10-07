В Госдуме раскрыли, кто влияет на Трампа по вопросу передачи Tomahawk Киеву
Депутат Чепа: Трамп говорит о Tomahawk для ВСУ под влиянием Келлога
Президент США Дональд Трамп говорит о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk под давлением своих помощников и европейских партнеров. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, заявления Трампа носят опасный характер, поскольку при передаче Tomahawk ВСУ США фактически вмешаются в конфликт на стороне Украины. В этом случае какие-либо отношения между Москвой и Вашингтоном прекратятся.
«Я думаю, что все подобные заявления Трампа делаются под давлением некоторых его помощников, таких как Кит Келлог, и под воздействием европейских партнеров по Североатлантическому альянсу», — сказал Чепа «Газете.Ru».
Он также добавил, что вместе с ракетами Вашингтону придётся направить на Украину и соответствующих специалистов, поскольку ВСУ не умеют использовать Tomahawk.
По словам Чепы, передача американских ракет ВСУ изменит характер ведения СВО, однако не повлияет на продвижение ВС РФ. Российская ПВО готова к применению Tomahawk, заключил депутат.
В свою очередь завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с RT выразил мнение, что США не хотят передавать Tomahawk Киеву.
«И даже если политически где-то декларировали, что Трамп принял решение, то военно-технически его исполнить будет непросто. Потому что это система морского базирования, а Украине нужны стационарные сухопутные установки. Это значит, что их надо искать где-то в Азии, затем переправлять, а затем это всё вместе укомплектовать и подготовить для применения», — объяснил Кошкин.
Он добавил, что Вашингтон не торопится решать этот вопрос, а тянет время, чтобы всё «как-то само решилось».