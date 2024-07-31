В Белом доме объяснили пропажу Байдена

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Президент США Джо Байден не скрывается от своих граждан и продолжает управлять страной. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что мнение о прекращении Байденом руководства страной ошибочно.
Также она заявила, что после отказа от переизбрания у Байдена происходит калибровка расписания. В настоящее время в администрации президента разбираются с расписанием главы государства на ближайшие шесть месяцев.
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Также она заявила, что после отказа от переизбрания у Байдена происходит калибровка расписания. В настоящее время в администрации президента разбираются с расписанием главы государства на ближайшие шесть месяцев.
новость дополняется...
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Анастасия Чинкова