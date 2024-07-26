Политолог Васильев заявил о «ядовитой пилюле» от Байдена демократам США

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Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев высказал мнение о том, что кандидатура в президенты США от демократической партии вице-президента Камалы Харрис является так называемой местью действующего президента страны Джо Байдена своим сопартийцам.
«Байден стал мстить Демократической партии за то, что верхушка партии подвела черту под его карьерой. Он назначил своим преемником в президентской гонке Камалу Харрис. Судя по всему, политическая игра была из двух элементов: снять Байдена с гонки, выдвинуть достойного кандидата. Но те силы, которые выступали за снятие Байдена, имели в виду другую кандидатуру. Байден им в виде Камалы Харрис подсунул «ядовитую пилюлю», — пояснил в беседе с «Царьградом» Васильев.А политолог-американист Михаил Синельников-Оришак выдвинул свои предположения о том, как будут проходить дебаты кандидатов в презхиденты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. По его мнению, Трамп зацепиться за миграционный вопрос.
«Трамп прежде всего будет её атаковать по этому направлению. Байден же может периодически делать различные заявления, что Харрис здесь ни при чём, максимально выводить её из-под любого обвинения в некомпетентности. Это может быть одним из стратегических пиар-планов. Это снижение негатива, перекладывание его на других членов администрации Байдена», — отметил в беседе с RT Синельников-Оришак.
Ранее кандидат в президенты США Камала Харрис заявила о готовности к дебатам со своим оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом.
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Мелисса Тимофеева