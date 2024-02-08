В Белом доме оценили способность интервью Путина повлиять на поддержку Украины

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Администрация США выразила сомнения в том, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону как-то повлияет на решение Конгресса поддерживать Украину. Такое мнение озвучил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, сообщает ТАСС.
«Мы убеждены, что на Капитолийском холме существует крепкая двухпартийная поддержка Украины», — заявил Кирби, отвечая на вопрос, обеспокоены ли власти Штатов возможной дестабилизацией поддержки Киева в США.Журналист Такер Карлсон, который прилетел на прошлой неделе в Москву, взял интервью у президента РФ Владимира Путина и заявил, что зрители увидят запись без монтажа, чтобы все могли составить личное мнение. Отмечается, что это будет первое интервью российского лидера зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине.
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