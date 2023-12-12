В Белом доме озвучили сроки исчерпания помощи Украине

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США намерены выделить Украине два пакета военной помощи до конца текущего года, после чего Вашингтон исчерпает свои ресурсы, об этом сообщили в Белом доме.
Прежде отправку Киеву нового пакета военной помощи прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала выделение средств для Украины преступной схемой по выводу денег. При этом дипломат отметила, что выделение денежных средств на военные нужды Украины не может длиться вечно.
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Анастасия Крестьянова