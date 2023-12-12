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В Белом доме озвучили сроки исчерпания помощи Украине

Белым дом: США исчерпают средства помощи Украине до конца года
12 декабря 2023, 16:29
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США намерены выделить Украине два пакета военной помощи до конца текущего года, после чего Вашингтон исчерпает свои ресурсы, об этом сообщили в Белом доме.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что вероятность того, что направленные Украине средства станут последним пакетом помощи, очень высока. Он также добавил, что «горшок» окажется пуст, если вопрос о дополнительном финансировании Киева не будет согласован.

Прежде отправку Киеву нового пакета военной помощи прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала выделение средств для Украины преступной схемой по выводу денег. При этом дипломат отметила, что выделение денежных средств на военные нужды Украины не может длиться вечно.

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#сша
#мид рф
#зеленский
#украина
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Евросоюз намерен передать замороженные активы РФ Киеву
Bloomberg: Евросоюз разработал схему передачи замороженных активов РФ Украине
12 декабря 2023, 16:48

Фото: iStock/sinonimas

Еврокомиссия подготовила проект документа, который предусматривает дальнейшее использование замороженных российских активов. Об этом пишет Bloomberg.
Члены ЕС предлагают реинвестировать денежные средства и перевести их в бюджет объединения. Инициаторы проекта подчеркивают, что в последующем финансы будут перенаправлены Украине. 
По информации издания, речь идет о 15 млрд евро. 
 
Еврокомиссия сделала предварительные расчеты в части того, когда замороженные активы могут быть обращены в пользу Украины. Предполагается, что финансы поступят в бюджет ЕС с 2024 по 2027 годы. 

Прежде сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что о новом транше военной помощи Украине, страны-члены союза договориться не смогли.

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#евро
#финансы
#ес
#активы
#россия
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СМИ: конгресс США встретит Зеленского менее доброжелательно, чем год назад
WSJ: конгресс США настроен к Зеленскому не так доброжелательно, как в 2022 году
12 декабря 2023, 16:29

Фото: iStock/Photoboyko

Американский конгресс сейчас менее доброжелательно настроен по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по сравнению с его прошлым визитом в 2022 году. Об этом сообщает Wall Street Journal.
В материале издания говорится, что Зеленский встретит гораздо более жесткую аудиторию, когда будет просить об очередном транше финансовой помощи. Отмечается, что с каждым днем союзники украинского лидера все больше переживают о том, сколько еще понадобится средств «для продолжения борьбы с РФ».

Ранее Международный валютный фонд разработал негативный сценарий развития конфликта на Украине, по которому боевые действия продлятся до конца 2025 года, что приведет к падению ВВП страны на пять процентов в 2024 году и сохранению показателя неизменным в следующем году. 

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#зеленский
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В Польше считают, что Зеленский подставил Байдена
Do Rzeczy: Байден сделал ставку на Зеленского и проиграл
12 декабря 2023, 16:20

Фото: iStock/ValleraTo

Лидер США Джо Байден сделал большую политическую ставку на Украину и проиграл, армия России удержала контроль ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy.
«Украина территории не отвоевала, а Россия даже особо не ослабела. Путин чувствует себя превосходно, а в Саудовской Аравии его только что встретили с величайшими почестями. Все это мощно бьет по Джо Байдену», — говорится в статье.

Уточняется, что американский лидер сделал политическую ставку на Украину и Зеленского. При этом, республиканцы, которые имеют большинство в сенате США, отказываются помогать Байдену финансировать Украину. Автор материала уверен, что только переговоры смогут завершить существующий конфликт. Подчеркивается, что чем быстрее стороны перейдут к дипломатическому общению, тем будет лучше для всех.

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#сша
#россия
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#украина
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#зеленский
#путин
#захарова
#переговоры
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Муфтий заявил, что выдворение из РФ подростков, потушивших Вечный огонь, оправданно
Муфтий Крганов: осквернение Вечного огня заслуживает наказания
12 декабря 2023, 15:09

Фото: iStock/Paha_L

Осквернение Вечного огня, который является священным символом для России заслуживает строгого наказания, поэтому выдворение из страны за миграционные нарушения оправданно. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, говоря о возможной депортации подростков из Узбекистана, которые забросали снегом Вечный огонь в петербургском Красном Селе.
«Потому что в ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Нарушили миграционное законодательство – отвечайте», - передает ТАСС слова муфтия.
 
По его словам, те, кто осквернил Вечный огонь, должны нести наказание, будь они мигрантами или любыми другими людьми. Он подчеркнул, что раз дети мигрантов позволили себе такое поведение, значит они плохо знают историю страны, в которой проживают. Здесь прослеживается недоработка семьи, образовательных учреждений и общины, заключил Крганов.

Напомним, дети, которые снегом потушили Вечный огонь в Петербурге, покинут территорию РФ вместе с семьями за миграционные нарушения.

Инцидент произошел 10 декабря в Красном Селе. Сотрудники полиции установили, что две братьев 10 и 14 лет вместе с другим 12-летнем мальчиком бросил снежок в Вечный огонь. Выяснилось, что обе семьи проживают на территории России, имея нарушения миграционного законодательства.
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#вечный огонь
#рф
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Захарова: Зеленский направился в США, чтобы «шаромыжничать»
12 декабря 2023, 15:07

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский отправился в США «шаромыжничать», где будет просить Белый дом не прекращать поставлять финансовую помощь Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что США всё же выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого составила 175 миллионов долларов. Но Киев предупредили, что этот пакет может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также недавно стало известно, что Еврокомиссия планирует до 2027 года собрать в помощь Киеву 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных суверенных активов России.

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#финансирование
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В Финляндии откроют три крупнейших КПП на границе с Россией
Ilta-Sanomat: Финляндия откроет три крупнейших КПП на границе с РФ 14 декабря
12 декабря 2023, 14:24

Фото: iStock/Kirk Fisher

Власти Финляндии намерены 14 декабря открыть три контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом пишет Ilta-Sanomat.
Уточняется, что планируется открыть КПП Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Правительство объявит о своем решении сегодня, 12 декабря.

Ранее сообщалось, что Финляндия закроет все КПП на российской-финской границе с полуночи 30 ноября до 13 декабря для граждан, которые ищут убежища. При этом уточняется, что железнодорожное сообщение и грузовые перевозки между странами сохранятся.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро.

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#финляндия
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Главный врач российской больницы сломал мужчине челюсть
В Тюменской области главный врач больницы сломал челюсть посетителю
12 декабря 2023, 14:23

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Заводоуковске Тюменской области главный врач сломал челюсть мужчине, который посетил больницу вместе с мужем пациентки. Об инциденте сообщает 72.RU.

Конфликт произошел 29 сентября. Супруг пациенты, которая потеряла ребенка  при родах, приехал в медицинское учреждение с другом, поскольку женщину долго не выписывали. Там ее муж и главврач начали спорить без драки. Между ними встал товарищ мужчины, и тогда главврач ударил его по лицу. В результате удара у пострадавшего диагностировали перелом челюсти.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Показания сторон различаются, глава медучреждения заявил, что его начали бить и удар был самообороной, в то время как муж пациентки с другом сказал, что до удара врача рукоприкладства не было. 

Полицейские отказали в возбуждении уголовного дела в отношении врача, его действия расценили как самооборону.

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#полицейские
#мужчины
#сотрудники
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Сергей Миронов: «Необходимость принятия Конституции была очевидной для общества»
12 декабря 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов прокомментировал причины принятия Конституции 1993 года, отметив, что это было вызвано изменившимися политическими и социально-экономическими факторами.
«К концу 1993 года необходимость принятия Конституции была очевидной для общества. Россия стала самостоятельным государством, в котором экономика строилась на рыночных принципах и праве частной собственности, а политическая система — на многопартийности и разделении властей. В Конституции появился важнейший блок, посвящённый гражданским правам и свободам, что до сих пор имеет большое значение для развития нашей страны», — отметил в беседе с RT Миронов.

Трагическое противостояние между президентом и Верховным Советом осенью 1993 года также привело к тому, что вся государственная система нуждалась в перезапуске, что также способствовало возникновению потребности в новом главном правовом документе.

А учредитель Царьграда Константин Малофеев отметил позитивное влияние реформы 2020 года на Конституцию РФ.

«До этой реформы был унылый колониальный текст, как под копирку повторяющий написанные американскими консультантами конституции стран Восточной Европы, принятые в пору крушения коммунистического блока. Конституция 1993 года была введена с попранием действующего на тот момент законодательства исключительно в угоду совершившему конституционный переворот Ельцину», — приводит «Царьград» размышления Малофеева.

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#конституция
#рф
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В Кремле заявили о влиянии провалов Киева на авторитет украинских властей
Песков: неудачи Киева раскачивают лодку на Украине и подрывают авторитет власти
12 декабря 2023, 13:08

Фото: Сайт Кремля

Политические и военные неудачи Украины ведут к «раскачиванию лодки» внутри государства и уменьшению авторитета властей. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают

«Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти — это, действительно, видно невооруженным глазом», — отметил Песков.
Представитель Кремля также заявил, что президент РФ Владимир Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей государства, что является главным.

Ранее СМИ писали, что среди возможных преемников главы Укарины Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Буданова, Залужного, Кличко, Ермака, Арестовича*.  Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#военные
#мнение
#дмитрий песков
#владимир зеленский
#украина
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