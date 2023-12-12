Захарова: Зеленский направился в США, чтобы «шаромыжничать»

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Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский отправился в США «шаромыжничать», где будет просить Белый дом не прекращать поставлять финансовую помощь Киеву. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что США всё же выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого составила 175 миллионов долларов. Но Киев предупредили, что этот пакет может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также недавно стало известно, что Еврокомиссия планирует до 2027 года собрать в помощь Киеву 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных суверенных активов России.
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Алина Юрчак