В Белом доме прокомментировали данные о попытке покушения на Зеленского

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Вашингтон обеспокоен информацией о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга с журналистами.
Она отметила, что США рады тому, что попытка убийства была сорвана.
Напомним, о несостоявшейся попытке покушения на главу Украины прежде сообщила СБУ. В ведомстве рассказали, что им удалось задержать двух военнослужащих, которые предоставляли секретную информацию России. Кроме того, задержанные якобы занимались поисками приближенных к Зеленскому военных, чтобы те могли осуществить похищение главы государства, а в дальнейшем его убийство.
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«Безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — заявила Жан-Пьер.
Напомним, о несостоявшейся попытке покушения на главу Украины прежде сообщила СБУ. В ведомстве рассказали, что им удалось задержать двух военнослужащих, которые предоставляли секретную информацию России. Кроме того, задержанные якобы занимались поисками приближенных к Зеленскому военных, чтобы те могли осуществить похищение главы государства, а в дальнейшем его убийство.
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Анастасия Хохлова