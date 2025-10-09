В Белом доме прошла встреча Трампа и президента Финляндии

09 октября 2025, 23:00

Президент Финляндии Стубб встретился с Трампом в Белом доме

Александр Стубб (Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий)

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Белый дом, где его поприветствовал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили в официальном аккаунте резиденции американского лидера в соцсети X.







«Президент Дональд Трамп приветствует президента Финляндии Александра Стубба в Белом доме», — говорится в сообщении.