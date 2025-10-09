В Белом доме прошла встреча Трампа и президента Финляндии
Президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Белый дом, где его поприветствовал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили в официальном аккаунте резиденции американского лидера в соцсети X.
«Президент Дональд Трамп приветствует президента Финляндии Александра Стубба в Белом доме», — говорится в сообщении.На опубликованных кадрах видно, как Трамп встречает Стубба у машины, пожимает ему руку и обменивается с ним несколькими словами. После короткого приветствия оба политика зашли в здание, не отвечая на вопросы журналистов.