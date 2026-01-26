Достижения.рф

В Белом доме раскрыли, кто лично докладывает Трампу о переговорах по Украине

Кушнер и Уиткофф: названы главные информаторы Трампа по украинскому треку
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп получает регулярные доклады о ходе переговоров по Украине от своего зятя Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.



Представитель администрации США подчеркнула, что его информируют Джаред Кушнер и спецпосланник Уиткофф.

По словам Левитт, на текущей неделе у Трампа не запланированы телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров с участием представителей России, США и Украины, который пройдет в Абу-Даби, предварительно намечен на 1 февраля.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0