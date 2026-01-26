В Белом доме раскрыли, кто лично докладывает Трампу о переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп получает регулярные доклады о ходе переговоров по Украине от своего зятя Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.
Представитель администрации США подчеркнула, что его информируют Джаред Кушнер и спецпосланник Уиткофф.
По словам Левитт, на текущей неделе у Трампа не запланированы телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров с участием представителей России, США и Украины, который пройдет в Абу-Даби, предварительно намечен на 1 февраля.
