В Белом доме раскрыли, кто лично докладывает Трампу о переговорах по Украине

26 января 2026, 22:52

Кушнер и Уиткофф: названы главные информаторы Трампа по украинскому треку

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп получает регулярные доклады о ходе переговоров по Украине от своего зятя Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.