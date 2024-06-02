В Белом доме раскрыли цели ударов ВСУ вглубь России

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Целями украинских ударов американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.
Он подчеркнул, что киевские власти запросили ограниченное разрешение на использование поставляемого США оружия для нанесения ударов по угрозам внутри границы России.
Ранее президент США Джо Байден снял ограничения на использование Украиной американского оружия для борьбы с целями на территории России, которые угрожают Харьковской области. При этом ВСУ по-прежнему запрещено использовать дальнобойное оружие, такое как оперативно-тактические ракеты ATACMS, для ударов вглубь России.
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Анастасия Чинкова